Минобороны: Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины

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Виды города. Пермь, зенитно-ракетный комплекс, см 90, с 75 м
Поражены очередные объекты инфраструктуры Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все объекты систем управления и энергетики Украины, которые подверглись ударам Вооруженных сил России (ВС РФ), оказались поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы РФ в течение суток продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины», — сказано в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все объекты были поражены.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Украинские города остались без света и интернета. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о поражении 30% электростанций на Украине.

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Все объекты систем управления и энергетики Украины, которые подверглись ударам Вооруженных сил России (ВС РФ), оказались поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженные силы РФ в течение суток продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины», — сказано в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все объекты были поражены. Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Украинские города остались без света и интернета. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о поражении 30% электростанций на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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