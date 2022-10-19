Минобороны: Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины

Поражены очередные объекты инфраструктуры Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Все объекты систем управления и энергетики Украины, которые подверглись ударам Вооруженных сил России (ВС РФ), оказались поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженные силы РФ в течение суток продолжали наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины», — сказано в telegram-канале Минобороны. Уточняется, что все объекты были поражены.
Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по критической структуре Украины 10 октября. Украинские города остались без света и интернета. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о поражении 30% электростанций на Украине.
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