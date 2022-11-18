В ЯНАО комната в общежитии продается по цене однокомнатной квартиры

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito.
«Продается уютная чистая комната в секции общежития от собственника. Дом расположен вблизи центра города. Имеется мебель, телевизор и холодильник б/у», — говорится в объявлении.
Автор отмечает, что в шаговой доступности вся инфраструктура и данный объект идеален для сдачи в аренду. По данным этого же портала с объявлениями, в данном населенном пункте за аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Автор объявления рассказала, что долю продает от безысходности.
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