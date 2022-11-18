В ЯНАО комната в общежитии продается по цене однокомнатной квартиры

19 ноября 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

В общежитии, где продается комната, общая кухня на этаже Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito. «Продается уютная чистая комната в секции общежития от собственника. Дом расположен вблизи центра города. Имеется мебель, телевизор и холодильник б/у», — говорится в объявлении. Автор отмечает, что в шаговой доступности вся инфраструктура и данный объект идеален для сдачи в аренду. По данным этого же портала с объявлениями, в данном населенном пункте за аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Автор объявления рассказала, что долю продает от безысходности.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito. «Продается уютная чистая комната в секции общежития от собственника. Дом расположен вблизи центра города. Имеется мебель, телевизор и холодильник б/у», — говорится в объявлении. Автор отмечает, что в шаговой доступности вся инфраструктура и данный объект идеален для сдачи в аренду. По данным этого же портала с объявлениями, в данном населенном пункте за аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Автор объявления рассказала, что долю продает от безысходности.