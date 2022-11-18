18 ноября 2022
17 ноября 2022

В ЯНАО комната в общежитии продается по цене однокомнатной квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, коридор общежития
В общежитии, где продается комната, общая кухня на этаже Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito.

«Продается уютная чистая комната в секции общежития от собственника. Дом расположен вблизи центра города. Имеется мебель, телевизор и холодильник б/у», — говорится в объявлении.

Автор отмечает, что в шаговой доступности вся инфраструктура и данный объект идеален для сдачи в аренду. По данным этого же портала с объявлениями, в данном населенном пункте за аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Автор объявления рассказала, что долю продает от безысходности.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. Объявление размещено на Avito. «Продается уютная чистая комната в секции общежития от собственника. Дом расположен вблизи центра города. Имеется мебель, телевизор и холодильник б/у», — говорится в объявлении. Автор отмечает, что в шаговой доступности вся инфраструктура и данный объект идеален для сдачи в аренду. По данным этого же портала с объявлениями, в данном населенном пункте за аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире деревянного аварийного дома стоимостью 30 миллионов рублей. Автор объявления рассказала, что долю продает от безысходности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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