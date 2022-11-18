Коммунальная авария произошла в подвале жилого дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане подвал жилого дома затопило горячей водой, из-за чего, по словам местных жителей, образовалась «паровая баня». Об этом рассказали очевидцы в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане появилась шестиэтажная баня на Станционной, 31. В доме уже не первый день топит подвал горячей водой», — написал в группе автор поста, прикрепив к нему видео.

По имеющимся телефонам получить оперативный комментарий в управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, не удалось. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Там сообщили, что на месте уже работает бригада управляющей организации. «Причина испарения — открытые заглушки на системе отопления в подвале, которые были открыты неустановленным лицом. Сейчас проводится работа по закрытию „сбросников“. Также на входе в дом в стене обнаружен порыв в системе горячего водоснабжения, работы по устранению утечки планируется провести в выходные дни», — уточнили в ведомстве.

Похожий инцидент произошел в городе несколькими днями ранее. Тогда затопило кипятком подъезд многоквартирного дома.