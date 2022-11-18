18 ноября 2022
17 ноября 2022

В ЯНАО олени гуляли по дороге ночью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., олени, маралы
Олени гуляли ночью по проезжей части (фото из архива) Фото:

На дороге между Аксаркой и Салехардом в ЯНАО водители ночью заметили оленей. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

«Водители ночью заметили оленей, свободно гуляющих по проезжей части дороги Аксарка — Салехард. Животные наверняка отбились от стада», — сообщается в telegram-канале «Новости Приуралья». Фото каналу предоставили сотрудники местного ГИБДД.

В период перегона олени могу выходить на дорогу. Водителей призывают быть внимательными.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Он ходил по дороге между Надымом и Салехардом.

Олени вышли на дорогу между Аксаркой и Салехардом

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На дороге между Аксаркой и Салехардом в ЯНАО водители ночью заметили оленей. Об этом сообщается в местном telegram-канале. «Водители ночью заметили оленей, свободно гуляющих по проезжей части дороги Аксарка — Салехард. Животные наверняка отбились от стада», — сообщается в telegram-канале «Новости Приуралья». Фото каналу предоставили сотрудники местного ГИБДД. В период перегона олени могу выходить на дорогу. Водителей призывают быть внимательными. Ранее сообщалось, что на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Он ходил по дороге между Надымом и Салехардом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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