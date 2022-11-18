Олени гуляли ночью по проезжей части (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге между Аксаркой и Салехардом в ЯНАО водители ночью заметили оленей. Об этом сообщается в местном telegram-канале.

«Водители ночью заметили оленей, свободно гуляющих по проезжей части дороги Аксарка — Салехард. Животные наверняка отбились от стада», — сообщается в telegram-канале «Новости Приуралья». Фото каналу предоставили сотрудники местного ГИБДД.

В период перегона олени могу выходить на дорогу. Водителей призывают быть внимательными.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Он ходил по дороге между Надымом и Салехардом.