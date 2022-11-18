Олени гуляли ночью по проезжей части (фото из архива)
На дороге между Аксаркой и Салехардом в ЯНАО водители ночью заметили оленей. Об этом сообщается в местном telegram-канале.
«Водители ночью заметили оленей, свободно гуляющих по проезжей части дороги Аксарка — Салехард. Животные наверняка отбились от стада», — сообщается в telegram-канале «Новости Приуралья». Фото каналу предоставили сотрудники местного ГИБДД.
В период перегона олени могу выходить на дорогу. Водителей призывают быть внимательными.
Ранее сообщалось, что на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе очевидцы заметили раненого оленя. Он ходил по дороге между Надымом и Салехардом.
Олени вышли на дорогу между Аксаркой и Салехардом
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao