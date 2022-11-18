Мобилизованный из ХМАО объяснил, как бойцы выбирают себе позывные

Мобилизованный из ХМАО: бойцы выбирают позывные по старым прозвищам и профессиям

19 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Бойцы берут позывные для удобства и безопасности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, который проходит обучение в военном гарнизоне Омска, рассказал URA.RU, что бойцы придумывают себе позывные сами. Военнослужащие подбирают их по старым прозвищам, профессиям и жизненным историям. «Позывной каждый выбирал себе сам. Его никто тебе не навязывает, ты сам его придумываешь. Я взял себе по прозвищу, которое мне еще в компании друзей как-то прицепилось на гражданке. Кто-то берет позывные своих близких, мой друг, например, выбрал себе позывной брата. Кто-то выбрал свои старые позывные, например, когда по срочке гонял. У каждого свое: по жизненным историям или профессиям», — делится мобилизованный с журналистом агентства. По словам бойца, в первую очередь позывные берутся для безопасности, но еще просто для удобства. «По именам, по фамилиям — там нельзя общаться — радиосвязь пеленгуется, отлавливаются переговоры. Ну и просто это удобно. Ты же не будешь в рацию орать: „Иван Иваныч, справа гляньте“. И часто даже сами позывные и обычные прозвища у бойцов отличаются. Сейчас вот кстати только запомнил людей по именам, а теперь по позывным приходится запоминать», — рассказывает военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа начинают покидать учебные центры. Часть бойцов закончила программу переобучения по своим военно-учетным специальностям. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.

Мобилизованный из ХМАО, который проходит обучение в военном гарнизоне Омска, рассказал URA.RU, что бойцы придумывают себе позывные сами. Военнослужащие подбирают их по старым прозвищам, профессиям и жизненным историям. «Позывной каждый выбирал себе сам. Его никто тебе не навязывает, ты сам его придумываешь. Я взял себе по прозвищу, которое мне еще в компании друзей как-то прицепилось на гражданке. Кто-то берет позывные своих близких, мой друг, например, выбрал себе позывной брата. Кто-то выбрал свои старые позывные, например, когда по срочке гонял. У каждого свое: по жизненным историям или профессиям», — делится мобилизованный с журналистом агентства. По словам бойца, в первую очередь позывные берутся для безопасности, но еще просто для удобства. «По именам, по фамилиям — там нельзя общаться — радиосвязь пеленгуется, отлавливаются переговоры. Ну и просто это удобно. Ты же не будешь в рацию орать: „Иван Иваныч, справа гляньте“. И часто даже сами позывные и обычные прозвища у бойцов отличаются. Сейчас вот кстати только запомнил людей по именам, а теперь по позывным приходится запоминать», — рассказывает военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа начинают покидать учебные центры. Часть бойцов закончила программу переобучения по своим военно-учетным специальностям. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.