Мобилизованные из ХМАО покидают учебные центры

16 ноября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

У кого-то отправка, а кому-то нужно еще подготовиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа начинают покидать учебные центры, закончив программу переобучения по своим воинско-учетным специальностям. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник близкий к окружному правительству. «Часть мобилизованных, которые прошли свою программу обучения, согласно воинско-учетным специальностям, отправляются в сторону СВО. Сейчас конкретная информация о передвижении засекречена. Ну, а большая часть мобилизованных продолжает свою подготовку», — сообщил источник в правительстве. Агентство направило запросы в департамент общественных и внешних связей и молодежной политики ХМАО, а также в Центральный военный округ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на них не поступил.



Согласно нормативам, за время своего обучения мобилизованные должны отработать в том числе медицинскую, стрелковую, а также тактическую подготовку. Меньше остальных по этому нормативу готовят водителей. На переподготовку стрелкового специалиста отводят и до двух недель.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, снимают квартиры, чтобы провести выходные в увольнении по-домашнему. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности

Мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа начинают покидать учебные центры, закончив программу переобучения по своим воинско-учетным специальностям. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник близкий к окружному правительству. «Часть мобилизованных, которые прошли свою программу обучения, согласно воинско-учетным специальностям, отправляются в сторону СВО. Сейчас конкретная информация о передвижении засекречена. Ну, а большая часть мобилизованных продолжает свою подготовку», — сообщил источник в правительстве. Агентство направило запросы в департамент общественных и внешних связей и молодежной политики ХМАО, а также в Центральный военный округ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на них не поступил. Согласно нормативам, за время своего обучения мобилизованные должны отработать в том числе медицинскую, стрелковую, а также тактическую подготовку. Меньше остальных по этому нормативу готовят водителей. На переподготовку стрелкового специалиста отводят и до двух недель. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, снимают квартиры, чтобы провести выходные в увольнении по-домашнему. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности