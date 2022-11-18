В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Фото

19 ноября 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

На федеральной автодороге водитель не справился с управлением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован. В результате чего он и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 18 ноября вечером в Тобольском районе на 187 километре автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 61-летний водитель „Лады Ларгус“ не учел скорость конкретным дорожным условиям движения и допустил наезд на препятствие с последующим съездом в котлован», — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель и 65-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в областную больницу №3 города Тобольск. Ранее URA.RU сообщало, что на трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda. Он наехал на дорожное ограждение.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован. В результате чего он и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 18 ноября вечером в Тобольском районе на 187 километре автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 61-летний водитель „Лады Ларгус“ не учел скорость конкретным дорожным условиям движения и допустил наезд на препятствие с последующим съездом в котлован», — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель и 65-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в областную больницу №3 города Тобольск. Ранее URA.RU сообщало, что на трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda. Он наехал на дорожное ограждение.