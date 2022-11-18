18 ноября 2022
17 ноября 2022

В ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На федеральной автодороге водитель не справился с управлением Фото:

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован. В результате чего он и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 18 ноября вечером в Тобольском районе на 187 километре автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 61-летний водитель „Лады Ларгус“ не учел скорость конкретным дорожным условиям движения и допустил наезд на препятствие с последующим съездом в котлован», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель и 65-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в областную больницу №3 города Тобольск.

Ранее URA.RU сообщало, что на трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda. Он наехал на дорожное ограждение.

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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован. В результате чего он и пассажир получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 18 ноября вечером в Тобольском районе на 187 километре автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск 61-летний водитель „Лады Ларгус“ не учел скорость конкретным дорожным условиям движения и допустил наезд на препятствие с последующим съездом в котлован», — рассказали в ведомстве. В результате аварии водитель и 65-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в областную больницу №3 города Тобольск. Ранее URA.RU сообщало, что на трасе Тюмень-Ишим-Омск погиб водитель Mazda. Он наехал на дорожное ограждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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