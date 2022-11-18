В ХМАО беженцы из ДНР и ЛНР обратились за помощью к следователям

19 ноября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Представители СК проконсультировали беженцев по имеющимся вопросам Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями Следственного комитета пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР, сообщается на сайте ведомства. «На прием обратились два беженца из Донецкой и Луганской народных Республик, которые прибыли до вхождения регионов в состав РФ. Гражданам даны разъяснения правового характера, также беженцам предоставлены консультации по вопросам обустройства на новом месте проживания, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления», — отмечается в сообщении ведомства. На встрече с жителями присутствовали, представители Общественной Палаты Югры Сергей Филатов и Эка Шенгелая. Всего за помощью обратились шесть человек. «Три гражданина по вопросам деятельности следователей территориальных следственных отделов следственного управления, один гражданин по вопросу защиты трудовых прав», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО.

Замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями Следственного комитета пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР, сообщается на сайте ведомства. «На прием обратились два беженца из Донецкой и Луганской народных Республик, которые прибыли до вхождения регионов в состав РФ. Гражданам даны разъяснения правового характера, также беженцам предоставлены консультации по вопросам обустройства на новом месте проживания, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления», — отмечается в сообщении ведомства. На встрече с жителями присутствовали, представители Общественной Палаты Югры Сергей Филатов и Эка Шенгелая. Всего за помощью обратились шесть человек. «Три гражданина по вопросам деятельности следователей территориальных следственных отделов следственного управления, один гражданин по вопросу защиты трудовых прав», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО.