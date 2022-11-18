18 ноября 2022
17 ноября 2022

В ХМАО беженцы из ДНР и ЛНР обратились за помощью к следователям

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания таблички. Ханты-Мансийск, следственный комитет хмао
Представители СК проконсультировали беженцев по имеющимся вопросам Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями Следственного комитета пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР, сообщается на сайте ведомства.

«На прием обратились два беженца из Донецкой и Луганской народных Республик, которые прибыли до вхождения регионов в состав РФ. Гражданам даны разъяснения правового характера, также беженцам предоставлены консультации по вопросам обустройства на новом месте проживания, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления», — отмечается в сообщении ведомства.

На встрече с жителями присутствовали, представители Общественной Палаты Югры Сергей Филатов и Эка Шенгелая. Всего за помощью обратились шесть человек. «Три гражданина по вопросам деятельности следователей территориальных следственных отделов следственного управления, один гражданин по вопросу защиты трудовых прав», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО.

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Замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями Следственного комитета пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР, сообщается на сайте ведомства. «На прием обратились два беженца из Донецкой и Луганской народных Республик, которые прибыли до вхождения регионов в состав РФ. Гражданам даны разъяснения правового характера, также беженцам предоставлены консультации по вопросам обустройства на новом месте проживания, взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления», — отмечается в сообщении ведомства. На встрече с жителями присутствовали, представители Общественной Палаты Югры Сергей Филатов и Эка Шенгелая. Всего за помощью обратились шесть человек. «Три гражданина по вопросам деятельности следователей территориальных следственных отделов следственного управления, один гражданин по вопросу защиты трудовых прав», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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