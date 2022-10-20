Власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса

Власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа.
«Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. ХМАО находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей», — отметил директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока.
Ранее URA.RU рассказывало, что с началом осени вырос спрос на аренду квартир. Не в меньшей степени это происходит из-за потока беженцев с Донбасса.
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