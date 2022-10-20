20 октября 2022

Власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, обед, полевая кухня, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, помощь, палаточный лагерь, прием пищи, еда, питание, гуманитарная
Власти ХМАО заявили о готовности разместить 678 беженцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. ХМАО находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей», — отметил директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока.

Ранее URA.RU рассказывало, что с началом осени вырос спрос на аренду квартир. Не в меньшей степени это происходит из-за потока беженцев с Донбасса.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. ХМАО находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей», — отметил директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом осени вырос спрос на аренду квартир. Не в меньшей степени это происходит из-за потока беженцев с Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...