Власти ХМАО готовы принять сотни беженцев с Донбасса

21 октября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО заявили о готовности разместить 678 беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. ХМАО находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей», — отметил директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом осени вырос спрос на аренду квартир. Не в меньшей степени это происходит из-за потока беженцев с Донбасса.

Власти ХМАО заявили о готовности принять более 650 беженцев из Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, массово покидающих территории, сопредельные с СВО. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Решения регионального правительства касаются выделения денежных средств из резерва округа городам Югры на содержание, размещение, социальное обеспечение и питание прибывающих. ХМАО находится в режиме круглосуточной готовности к приему прибывающих людей», — отметил директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока. Ранее URA.RU рассказывало, что с началом осени вырос спрос на аренду квартир. Не в меньшей степени это происходит из-за потока беженцев с Донбасса.