18 ноября 2022

В ДТП на шоссе в Кургане пострадали дети. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото:

Два ребенка были травмированы в результате ДТП в Кургане. Об автоаварии на шоссе Тюнина 19 ноября рассказал один из очевидцев случившегося. Проезжая мимо, он заснял происходящее на камеру телефона и выложил в telegram-канале «ЧП Курган».

«Серьезное ДТП на шоссе Тюнина. Есть пострадавшие», — указано в сообщении под видео.

Курганские автоинспекторы сообщили корреспонденту URA.RU, что в результате столкновения двух легковых авто пассажиры мальчик и девочка (12 и 6 лет) получили травмы. По предварительной информации, водитель Lifan выехал на красный сигнал светофора и въехал в бок Nissan Almera. О других пострадавших не сообщается. По данному факту сейчас проводится проверка.

О массовом ДТП на шоссе Тюнина, произошедшем в сентябре, URA.RU сообщало ранее. На дороге можно было заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. В результате инцидента были задеты 5 машин. Также на федеральной трассе в Курганской области в автоаварии погиб водитель УАЗа.

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Два ребенка были травмированы в результате ДТП в Кургане. Об автоаварии на шоссе Тюнина 19 ноября рассказал один из очевидцев случившегося. Проезжая мимо, он заснял происходящее на камеру телефона и выложил в telegram-канале «ЧП Курган». «Серьезное ДТП на шоссе Тюнина. Есть пострадавшие», — указано в сообщении под видео. Курганские автоинспекторы сообщили корреспонденту URA.RU, что в результате столкновения двух легковых авто пассажиры мальчик и девочка (12 и 6 лет) получили травмы. По предварительной информации, водитель Lifan выехал на красный сигнал светофора и въехал в бок Nissan Almera. О других пострадавших не сообщается. По данному факту сейчас проводится проверка. О массовом ДТП на шоссе Тюнина, произошедшем в сентябре, URA.RU сообщало ранее. На дороге можно было заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. В результате инцидента были задеты 5 машин. Также на федеральной трассе в Курганской области в автоаварии погиб водитель УАЗа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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