По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два ребенка были травмированы в результате ДТП в Кургане. Об автоаварии на шоссе Тюнина 19 ноября рассказал один из очевидцев случившегося. Проезжая мимо, он заснял происходящее на камеру телефона и выложил в telegram-канале «ЧП Курган».

«Серьезное ДТП на шоссе Тюнина. Есть пострадавшие», — указано в сообщении под видео.

Курганские автоинспекторы сообщили корреспонденту URA.RU, что в результате столкновения двух легковых авто пассажиры мальчик и девочка (12 и 6 лет) получили травмы. По предварительной информации, водитель Lifan выехал на красный сигнал светофора и въехал в бок Nissan Almera. О других пострадавших не сообщается. По данному факту сейчас проводится проверка.

О массовом ДТП на шоссе Тюнина, произошедшем в сентябре, URA.RU сообщало ранее. На дороге можно было заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. В результате инцидента были задеты 5 машин. Также на федеральной трассе в Курганской области в автоаварии погиб водитель УАЗа.