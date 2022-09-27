ДТП, по словам читателей, произошло 28 сентября
В Кургане 28 сентября на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Машина возможно вылетела и перевернулась. Было задето 4-5 машин», — сообщил читатель.
Другой читатель прислал URA.RU видео. В видеоролике можно заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. Недалеко от них стоит поврежденный минивэн. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России корреспонденту URA.RU сообщили, что уточнят информацию, связанную с этим ДТП
Ранее в Кургане массовое ДТП произошло возле Орловского водохранилища. По данным очевидцев, тогда в ДТП пострадали не менее пяти машин.
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