27 сентября 2022

В Кургане на шоссе произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
ДТП, по словам читателей, произошло 28 сентября Фото:

В Кургане 28 сентября на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Машина возможно вылетела и перевернулась. Было задето 4-5 машин», — сообщил читатель.

Другой читатель прислал URA.RU видео. В видеоролике можно заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. Недалеко от них стоит поврежденный минивэн. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России корреспонденту URA.RU сообщили, что уточнят информацию, связанную с этим ДТП

Ранее в Кургане массовое ДТП произошло возле Орловского водохранилища. По данным очевидцев, тогда в ДТП пострадали не менее пяти машин.

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В Кургане 28 сентября на шоссе Тюнина произошло массовое ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Машина возможно вылетела и перевернулась. Было задето 4-5 машин», — сообщил читатель. Другой читатель прислал URA.RU видео. В видеоролике можно заметить один перевернутый легковой автомобиль и другой, который с ним столкнулся. Недалеко от них стоит поврежденный минивэн. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России корреспонденту URA.RU сообщили, что уточнят информацию, связанную с этим ДТП Ранее в Кургане массовое ДТП произошло возле Орловского водохранилища. По данным очевидцев, тогда в ДТП пострадали не менее пяти машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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