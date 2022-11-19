Российские военные уничтожили 120 солдат ВСУ при наступлении в ДНР

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Солдаты армии России пресекли попытки прорыва ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступая в ДНР, российские военные уничтожили 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские подразделения наступают в ДНР, в ходе боев уничтожено более 120 украинских военных», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также заявили о пресечении попыток прорыва украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что они были нанесены «высокоточным оружием большой дальности».

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Наступая в ДНР, российские военные уничтожили 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские подразделения наступают в ДНР, в ходе боев уничтожено более 120 украинских военных», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также заявили о пресечении попыток прорыва украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях. Ранее в Минобороны сообщили об ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что они были нанесены «высокоточным оружием большой дальности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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