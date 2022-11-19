Российские военные уничтожили 120 солдат ВСУ при наступлении в ДНР

Солдаты армии России пресекли попытки прорыва ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Наступая в ДНР, российские военные уничтожили 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские подразделения наступают в ДНР, в ходе боев уничтожено более 120 украинских военных», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также заявили о пресечении попыток прорыва украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях.
Ранее в Минобороны сообщили об ударах по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что они были нанесены «высокоточным оружием большой дальности».