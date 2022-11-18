18 ноября 2022

Глава Минздрава подсказал, как увеличить рождаемость в России

Мурашко: для увеличения рождаемости в РФ женщина должна захотеть рожать
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко отметил, что женщин нужно мотивировать рожать Фото:

Чтобы увеличить показатели рождаемости в Свердловской области и в целом по России, нужно, чтобы женщина захотела рожать. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в столицу Урала.

«Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — заявил министр, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, что нужно предпринять для увеличения рождаемости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. В настоящее время федеральный министр осматривает ЦГБ №20.

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Чтобы увеличить показатели рождаемости в Свердловской области и в целом по России, нужно, чтобы женщина захотела рожать. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в столицу Урала. «Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — заявил министр, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, что нужно предпринять для увеличения рождаемости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. В настоящее время федеральный министр осматривает ЦГБ №20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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