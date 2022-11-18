Глава Минздрава подсказал, как увеличить рождаемость в России

Чтобы увеличить показатели рождаемости в Свердловской области и в целом по России, нужно, чтобы женщина захотела рожать. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в столицу Урала.
«Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — заявил министр, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, что нужно предпринять для увеличения рождаемости.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. В настоящее время федеральный министр осматривает ЦГБ №20.
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