Глава Минздрава подсказал, как увеличить рождаемость в России

Мурашко: для увеличения рождаемости в РФ женщина должна захотеть рожать

Михаил Мурашко отметил, что женщин нужно мотивировать рожать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы увеличить показатели рождаемости в Свердловской области и в целом по России, нужно, чтобы женщина захотела рожать. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в столицу Урала.

«Чтобы улучшить показатели рождаемости нужно, чтобы женщина захотела рожать. Если захочет женщина, то все будет», — заявил министр, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о том, что нужно предпринять для увеличения рождаемости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. В настоящее время федеральный министр осматривает ЦГБ №20.