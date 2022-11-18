Екатеринбуржец случайно нашел мужчину, которого искали с лета. Фото

19 ноября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Александр Курилов помог волонтерам «Прорыва» найти пропавшего пенсионера (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец Александр Курилов 17 ноября случайно нашел 77-летнего Игоря Мамонтова, которого искали с лета. Мужчина со своим другом встретил пенсионера в лифте дома, а зайдя домой, вбил данные дедушки в интернет и узнал, что его ищут родственники. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Александр Курилов 17 ноября возвращался домой со своим другом. В подъезде они зашли в лифт, но к ним присоединился пенсионер Игорь Мамонтов. Между мужчинами завязался разговор. Курилову стало понятно, что пожилой мужчина заговаривается. Поговорив с ним немного, Александр ушел домой, где решил поискать информацию о странном пенсионере в интернете, откуда и узнал, что мужчина потерялся», — говорится в сообщении. В интернете Курилов нашел информацию о поисках пожилого человека на странице поискового отряда «Прорыв». Оказалось, что Мамонтов пропал летом этого года. Александр позвонил на горячую линию, вызвал спасателей и выбежал из квартиры, чтобы догнать пенсионера. В поисковом отряде отмечают, что пожилой мужчина уходил из дома неоднократно. «Преклонный возраст дает свои результаты, влияя на повседневное поведение человека в социуме. Такая беда, к сожалению, может случиться с каждым из нас и наших близких», — пояснили волонтеры. Александр Курилов нашел пропавшего пенсионера в лифте Фото: сообщество «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте» Спасатели быстро приехали на сигнал Курилова Фото: сообщество «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте»

Екатеринбуржец Александр Курилов 17 ноября случайно нашел 77-летнего Игоря Мамонтова, которого искали с лета. Мужчина со своим другом встретил пенсионера в лифте дома, а зайдя домой, вбил данные дедушки в интернет и узнал, что его ищут родственники. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Александр Курилов 17 ноября возвращался домой со своим другом. В подъезде они зашли в лифт, но к ним присоединился пенсионер Игорь Мамонтов. Между мужчинами завязался разговор. Курилову стало понятно, что пожилой мужчина заговаривается. Поговорив с ним немного, Александр ушел домой, где решил поискать информацию о странном пенсионере в интернете, откуда и узнал, что мужчина потерялся», — говорится в сообщении. В интернете Курилов нашел информацию о поисках пожилого человека на странице поискового отряда «Прорыв». Оказалось, что Мамонтов пропал летом этого года. Александр позвонил на горячую линию, вызвал спасателей и выбежал из квартиры, чтобы догнать пенсионера. В поисковом отряде отмечают, что пожилой мужчина уходил из дома неоднократно. «Преклонный возраст дает свои результаты, влияя на повседневное поведение человека в социуме. Такая беда, к сожалению, может случиться с каждым из нас и наших близких», — пояснили волонтеры.