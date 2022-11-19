Газозаправочная станция взорвалась во Всеволожском районе Ленобласти
Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв газозаправочной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных властей.
«Пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленобласти», — пишет агентство. Пост с сообщением оно опубликовало в своем telegram-канале.
Ранее жители Санкт-Петербурга сообщили о взрыве и пожаре в районе Мурино. Официального комментария местных властей по этому поводу до сих пор не было.
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