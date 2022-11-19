В Ленинградской области взорвалась газозаправочная станция. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Газозаправочная станция взорвалась во Всеволожском районе Ленобласти Фото:

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв газозаправочной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных властей.

«Пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленобласти», — пишет агентство. Пост с сообщением оно опубликовало в своем telegram-канале.

Ранее жители Санкт-Петербурга сообщили о взрыве и пожаре в районе Мурино. Официального комментария местных властей по этому поводу до сих пор не было.

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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв газозаправочной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местных властей. «Пожар вспыхнул на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленобласти», — пишет агентство. Пост с сообщением оно опубликовало в своем telegram-канале. Ранее жители Санкт-Петербурга сообщили о взрыве и пожаре в районе Мурино. Официального комментария местных властей по этому поводу до сих пор не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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