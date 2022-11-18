В ДТП на Тобольском тракте пострадали четыре человека, один погиб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени вечером в районе лесопарка имени Гагарина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадало четыре человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 22-летний водитель Kia Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. Столкновение произошло в пятом часу вечера», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель Kia и его пассажир, два пассажира, находящиеся в Hyundai, и еще один пассажир погиб. На месте аварии работают два наряда ДПС, они регулируют частично ограниченное движение.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на два года и 10 месяцев.