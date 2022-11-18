18 ноября 2022

В Тюмени произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
В ДТП на Тобольском тракте пострадали четыре человека, один погиб Фото:

В Тюмени вечером в районе лесопарка имени Гагарина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадало четыре человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 22-летний водитель Kia Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. Столкновение произошло в пятом часу вечера», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадал водитель Kia и его пассажир, два пассажира, находящиеся в Hyundai, и еще один пассажир погиб. На месте аварии работают два наряда ДПС, они регулируют частично ограниченное движение.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на два года и 10 месяцев.

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В Тюмени вечером в районе лесопарка имени Гагарина столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадало четыре человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 22-летний водитель Kia Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. Столкновение произошло в пятом часу вечера», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП пострадал водитель Kia и его пассажир, два пассажира, находящиеся в Hyundai, и еще один пассажир погиб. На месте аварии работают два наряда ДПС, они регулируют частично ограниченное движение. Ранее URA.RU сообщало, что тюменца, виновного в смертельном ДТП, отправят в колонию на шесть лет. Также суд лишил его права управлять транспортными средствами на два года и 10 месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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