Великобритания усилит систему ПВО Украины и защитит ее от беспилотников

В ходе своего визита на Украину премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил отправку нового пакета военной помощи украинской стороне, в него войдут технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.
«Во время встречи [с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве] г-н Сунак подтвердил новый пакет противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и национальной инфраструктуры от ударов России», — пишет газета. Daily Mirror уточнила, что в пакет войдут «125 зенитных орудий и технологии для борьбы с беспилотниками, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами». А его стоимость составит пятьдесят миллионов фунтов стерлингов.
Страны Запада начали активно поддерживать украинскую сторону после начала Россией спецоперации на Украине. Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента Джо Байдена работает с конгрессом по вопросу дополнительной помощи Украине, передает телеканал 360.
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В ходе своего визита на Украину премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил отправку нового пакета военной помощи украинской стороне, в него войдут технологии для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror. «Во время встречи [с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве] г-н Сунак подтвердил новый пакет противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и национальной инфраструктуры от ударов России», — пишет газета. Daily Mirror уточнила, что в пакет войдут «125 зенитных орудий и технологии для борьбы с беспилотниками, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами». А его стоимость составит пятьдесят миллионов фунтов стерлингов. Страны Запада начали активно поддерживать украинскую сторону после начала Россией спецоперации на Украине. Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента Джо Байдена работает с конгрессом по вопросу дополнительной помощи Украине, передает телеканал 360.