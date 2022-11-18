Минздрав Удмуртии раскрыл причины увольнения Романа Конева

Экс-главврача пермской больницы уволили с поста главы медучреждения Удмуртии из-за неэффективности

19 ноября 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

О причинах увольнения Конева рассказали в удмуртском минздраве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач ижевской ГКБ №9 (Удмуртия) Роман Конев покинул занимаемую должность из-за низких показателей, которые он демонстрировал на своем посту в текущем году. Такая информация появилась в СМИ. «В 2022 году в больнице не были выполнены показатели по проведению диспансеризации и профосмоторов. Также в медучреждении Роман Конев не организовал работу по направлению пациентов, которым нужна высокотехнологичная помощь, в Федеральные центры», — передает удмуртское информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на данные минздрава региона. В добавок к этому до конца не была погашена кредиторская задолженность больницы. По данным удмуртского агентства, финансирование на это поступало напрямую из бюджета республики. Также Роману Коневу не удалось наладить отношения с коллективом, что, по мнению специалистов минздрава, вылилось в отток кадров и постоянную текучку в учреждении. Согласно данным СМИ, договор с Коневым расторгли по соглашению сторон раньше срока, указанного в контракте. Бывший главврач Пермской краевой больницы имени Вагнера в Березниках (Пермский край) Роман Конев нашел работу в Удмуртии в апреле прошлого года почти сразу после увольнения. Тогда в качестве возможных причин называли накопившиеся претензии минздрава Прикамья. За все время работы Конева из больницы уволилось несколько высококвалифицированных специалистов по причине разногласий с руководством. Все это происходило на фоне нескольких скандалов с участием пациентов.

Главврач ижевской ГКБ №9 (Удмуртия) Роман Конев покинул занимаемую должность из-за низких показателей, которые он демонстрировал на своем посту в текущем году. Такая информация появилась в СМИ. «В 2022 году в больнице не были выполнены показатели по проведению диспансеризации и профосмоторов. Также в медучреждении Роман Конев не организовал работу по направлению пациентов, которым нужна высокотехнологичная помощь, в Федеральные центры», — передает удмуртское информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на данные минздрава региона. В добавок к этому до конца не была погашена кредиторская задолженность больницы. По данным удмуртского агентства, финансирование на это поступало напрямую из бюджета республики. Также Роману Коневу не удалось наладить отношения с коллективом, что, по мнению специалистов минздрава, вылилось в отток кадров и постоянную текучку в учреждении. Согласно данным СМИ, договор с Коневым расторгли по соглашению сторон раньше срока, указанного в контракте. Бывший главврач Пермской краевой больницы имени Вагнера в Березниках (Пермский край) Роман Конев нашел работу в Удмуртии в апреле прошлого года почти сразу после увольнения. Тогда в качестве возможных причин называли накопившиеся претензии минздрава Прикамья. За все время работы Конева из больницы уволилось несколько высококвалифицированных специалистов по причине разногласий с руководством. Все это происходило на фоне нескольких скандалов с участием пациентов.