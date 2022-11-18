18 ноября 2022

Трое челябинцев погибли при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, огонь, пожарные
Восемь человек сумели выйти из зоны пожара самостоятельно Фото:

Вечером 19 ноября в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек.

«Сегодня в 19.14 поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме, расположенном по ул 2-я Шагольская. В результате пожара погибли три человека: женщина и двое мужчин. Самостоятельно из здания эвакуировалось восемь человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным регионального ведомства, площадь пожара составила 3 кв.м (горел диван). Сотрудники МЧС в кратчайший срок ликвидировали открытое горение.

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Вечером 19 ноября в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек. «Сегодня в 19.14 поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме, расположенном по ул 2-я Шагольская. В результате пожара погибли три человека: женщина и двое мужчин. Самостоятельно из здания эвакуировалось восемь человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. По данным регионального ведомства, площадь пожара составила 3 кв.м (горел диван). Сотрудники МЧС в кратчайший срок ликвидировали открытое горение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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