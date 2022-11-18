Трое челябинцев погибли при пожаре

Восемь человек сумели выйти из зоны пожара самостоятельно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 19 ноября в Челябинске сгорела квартира по улице Шагольской. Не смогли эвакуироваться из зоны возгорания и погибли трое человек.

«Сегодня в 19.14 поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме, расположенном по ул 2-я Шагольская. В результате пожара погибли три человека: женщина и двое мужчин. Самостоятельно из здания эвакуировалось восемь человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным регионального ведомства, площадь пожара составила 3 кв.м (горел диван). Сотрудники МЧС в кратчайший срок ликвидировали открытое горение.