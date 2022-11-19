Участник «Дома-2» плеснул перцем посетителю челябинского ресторана

В полиции региона инцидент зафиксирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из развлекательных заведений Челябинска бывший участник шоу «Дом-2» Альфред Джавадов произвел выстрел в лицо другого мужчины из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сообщение об инциденте между посетителям одного из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске зарегистрировано вчера, 18.11.2022 в отделе полиции Центральный. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На кадрах видео, опубликованного в соцсетях, Джавадов снимает оппонента на свой телефон, требуя не нападать на него. Затем он выпускает в лицо мужчины небольшое облако газа из предмета в руке. Видео заканчивается на улице, где пострадавший с платком улица идет в сопровождении медиков к карете скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что заявлений от потерпевшего мужчины о полученных травмах не поступало. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Джавадов сам вызвал сотрудников полиции.

«Он прыснул в лицо мужчине из баллончика, это сняли на видео со стороны, при этом он сам снимал весь процесс на телефон. Ни травматического, ни огнестрельного оружия использовано не было. Потом сам вызвал полицию. Напоминает постановочное видео для самопиара», — пояснил источник URA.RU.