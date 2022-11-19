Кадыров пообещал возмездие «выродкам ВСУ» за убийство пленных РФ

Кадыров: боевиков ВСУ, устроивших массовый расстрел российских военнопленных в Макеевке, брать в плен нельзя

20 ноября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал боевиков ВСУ, расстрелявших российских военнопленных, «приспешниками сатаны» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расстрелявшие российских военнопленных в Макеевке (ДНР) — настоящие «приспешники сатаны», они не заслуживают даже плена. Свое мнение по поводу массового расстрела российских пленных военнослужащих высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть […]. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Мы сделаем все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам […]. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — написал Кадыров в telegram-канале. Он вопросил: «Что же молчит мировое сообщество? […] Неужели они в упор не замечают все эти зверства?» Кадыров уверен, что на самом деле, они все прекрасно видят, однако нарочно избегают огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России». Ранее Минобороны отметило, что расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». Ведомство подчеркнуло, что это не единичное военное преступление украинской стороны.

Украинские националисты, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расстрелявшие российских военнопленных в Макеевке (ДНР) — настоящие «приспешники сатаны», они не заслуживают даже плена. Свое мнение по поводу массового расстрела российских пленных военнослужащих высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть […]. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Мы сделаем все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам […]. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — написал Кадыров в telegram-канале. Он вопросил: «Что же молчит мировое сообщество? […] Неужели они в упор не замечают все эти зверства?» Кадыров уверен, что на самом деле, они все прекрасно видят, однако нарочно избегают огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России». Ранее Минобороны отметило, что расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». Ведомство подчеркнуло, что это не единичное военное преступление украинской стороны.