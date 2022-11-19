19 ноября 2022

Кадыров пообещал возмездие «выродкам ВСУ» за убийство пленных РФ

Кадыров: боевиков ВСУ, устроивших массовый расстрел российских военнопленных в Макеевке, брать в плен нельзя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров назвал боевиков ВСУ, расстрелявших российских военнопленных, «приспешниками сатаны» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расстрелявшие российских военнопленных в Макеевке (ДНР) — настоящие «приспешники сатаны», они не заслуживают даже плена. Свое мнение по поводу массового расстрела российских пленных военнослужащих высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть […]. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Мы сделаем все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам […]. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — написал Кадыров в telegram-канале.

Он вопросил: «Что же молчит мировое сообщество? […] Неужели они в упор не замечают все эти зверства?» Кадыров уверен, что на самом деле, они все прекрасно видят, однако нарочно избегают огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России».

Ранее Минобороны отметило, что расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». Ведомство подчеркнуло, что это не единичное военное преступление украинской стороны.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские националисты, а именно солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расстрелявшие российских военнопленных в Макеевке (ДНР) — настоящие «приспешники сатаны», они не заслуживают даже плена. Свое мнение по поводу массового расстрела российских пленных военнослужащих высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в сеть […]. Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Мы сделаем все возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам […]. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм», — написал Кадыров в telegram-канале. Он вопросил: «Что же молчит мировое сообщество? […] Неужели они в упор не замечают все эти зверства?» Кадыров уверен, что на самом деле, они все прекрасно видят, однако нарочно избегают огласки, поскольку «киевский режим в глазах людей должен выглядеть как демократический оазис на фоне плохой России». Ранее Минобороны отметило, что расстрел российских военнопленных «выродками ВСУ» показывает всю «сущность киевского режима». Ведомство подчеркнуло, что это не единичное военное преступление украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...