В Екатеринбурге появятся автоматы по продаже вина

20 ноября 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

В алкоматах можно приобрести вино с помощью приложения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые в мире алкоматы появятся в Екатеринбурге до конца года. Аппараты смогут разливать вино по бокалам, а также не будут продавать алкоголь несовершеннолетним. Об этом рассказал руководитель компании, которая разработала вендинговый алкомат, Леонид Стариков, в интервью информагентству «Уральский меридиан». «Один автомат вмещает в себя 8-16 бутылок вина. Приобрести вино в алкомате возможно будет исключительно через приложение, куда заблаговременно нужно загрузить скан документа, подтверждающий возраст, и свое фото», — пояснил Стариков агентству. Аппараты изготавливаются компанией «Недремлющее око», руководителем которой является Стариков. Их планируется устанавливать в гипермаркеты и отделы со спиртным. Ранее URA.RU сообщало о выпуске собственного вина совместно с одним из лучших российских винных производителей LeGato. Ограниченный тираж продукта составил всего тысячу бутылок.

Первые в мире алкоматы появятся в Екатеринбурге до конца года. Аппараты смогут разливать вино по бокалам, а также не будут продавать алкоголь несовершеннолетним. Об этом рассказал руководитель компании, которая разработала вендинговый алкомат, Леонид Стариков, в интервью информагентству «Уральский меридиан». «Один автомат вмещает в себя 8-16 бутылок вина. Приобрести вино в алкомате возможно будет исключительно через приложение, куда заблаговременно нужно загрузить скан документа, подтверждающий возраст, и свое фото», — пояснил Стариков агентству. Аппараты изготавливаются компанией «Недремлющее око», руководителем которой является Стариков. Их планируется устанавливать в гипермаркеты и отделы со спиртным. Ранее URA.RU сообщало о выпуске собственного вина совместно с одним из лучших российских винных производителей LeGato. Ограниченный тираж продукта составил всего тысячу бутылок.