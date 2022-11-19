В Екатеринбурге появятся автоматы по продаже вина

Первые в мире алкоматы появятся в Екатеринбурге до конца года. Аппараты смогут разливать вино по бокалам, а также не будут продавать алкоголь несовершеннолетним. Об этом рассказал руководитель компании, которая разработала вендинговый алкомат, Леонид Стариков, в интервью информагентству «Уральский меридиан».
«Один автомат вмещает в себя 8-16 бутылок вина. Приобрести вино в алкомате возможно будет исключительно через приложение, куда заблаговременно нужно загрузить скан документа, подтверждающий возраст, и свое фото», — пояснил Стариков агентству.
Аппараты изготавливаются компанией «Недремлющее око», руководителем которой является Стариков. Их планируется устанавливать в гипермаркеты и отделы со спиртным.
Ранее URA.RU сообщало о выпуске собственного вина совместно с одним из лучших российских винных производителей LeGato. Ограниченный тираж продукта составил всего тысячу бутылок.
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