19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Екатеринбурге появятся автоматы по продаже вина

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, клипарт. Екатеринбург, алкоголь, вино
В алкоматах можно приобрести вино с помощью приложения Фото:

Первые в мире алкоматы появятся в Екатеринбурге до конца года. Аппараты смогут разливать вино по бокалам, а также не будут продавать алкоголь несовершеннолетним. Об этом рассказал руководитель компании, которая разработала вендинговый алкомат, Леонид Стариков, в интервью информагентству «Уральский меридиан».

«Один автомат вмещает в себя 8-16 бутылок вина. Приобрести вино в алкомате возможно будет исключительно через приложение, куда заблаговременно нужно загрузить скан документа, подтверждающий возраст, и свое фото», — пояснил Стариков агентству.

Аппараты изготавливаются компанией «Недремлющее око», руководителем которой является Стариков. Их планируется устанавливать в гипермаркеты и отделы со спиртным.

Ранее URA.RU сообщало о выпуске собственного вина совместно с одним из лучших российских винных производителей LeGato. Ограниченный тираж продукта составил всего тысячу бутылок.

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Первые в мире алкоматы появятся в Екатеринбурге до конца года. Аппараты смогут разливать вино по бокалам, а также не будут продавать алкоголь несовершеннолетним. Об этом рассказал руководитель компании, которая разработала вендинговый алкомат, Леонид Стариков, в интервью информагентству «Уральский меридиан». «Один автомат вмещает в себя 8-16 бутылок вина. Приобрести вино в алкомате возможно будет исключительно через приложение, куда заблаговременно нужно загрузить скан документа, подтверждающий возраст, и свое фото», — пояснил Стариков агентству. Аппараты изготавливаются компанией «Недремлющее око», руководителем которой является Стариков. Их планируется устанавливать в гипермаркеты и отделы со спиртным. Ранее URA.RU сообщало о выпуске собственного вина совместно с одним из лучших российских винных производителей LeGato. Ограниченный тираж продукта составил всего тысячу бутылок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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