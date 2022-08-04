В лимитированной партии — всего тысяча бутылок Фото: Эдуард Корниенко

URA.RU и один из лучших российских производителей вина LeGato запускают самую громкую коллаборацию года. Мы выпустили ограниченную партию легкого, освежающего «Совиньон Блан», которое идеально подходит для лета, и будем дарить его друзьям агентства.

«LeGato умеет делать вкуснейшее вино, а мы — самые интересные новости. Так и сложилась коллаборация. Специально для проекта мы придумали яркую летнюю этикетку, на которой оставили послания своим друзьям — символы наших уральских регионов», — прокомментировал главный редактор URA.RU Иван Некрасов.

LeGato производится в Долине Лефкадия Крымского района Краснодарского края. Визуальную концепцию проекта придумал дизайнер Игорь Чапурин, одевавший первых леди России — Людмилу Путину и Светлану Медведеву. Авторы делают ставку на строгий, выдержанный стиль, свои вина они сравнивают с классическими музыкальными произведениями, в которых можно услышать звуки флейты, рояля, кларнета или скрипки.

В Екатеринбурге вина из линейки LeGato сейчас купить невозможно. Проект только заходит в уральские регионы. Коллаборация с URA.RU — первая презентация бренда на Урале.

«Вообще, мы целимся в четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. Екатеринбург — это такой большой центр, куда многие люди ездят за хорошей кухней и за хорошим ресторанным сервисом. Коллаборация с URA.RU — первый наш заход на Урал, а к осени мы планируем поставлять наш LeGato в ваши рестораны», — прокомментировал партнер проекта Евгений Махортов.

Помимо «Совиньон Блан», лучшими винами в линейке LeGato считаются сухое белое «Легато Шардоне» 2019 года и красное «Легато Мерло» 2017 года. Оба вина попали в престижный рейтинг Forbes Top100wines.ru.