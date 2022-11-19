Мирошник: власти Украины предложили гражданам самим решать проблемы с электричеством

Посол ЛНР: власти Киева направят остатки электроэнергии военным, а не мирным жителям

20 ноября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Украина предпочитает направить «остатки электроэнергии» на военные цели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В условиях наступающих холодов власти Киева предложили гражданам Украины самим справится с проблемами с электроэнергией. Об этом рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «В дилемме направить остатки электроэнергии гражданам или на [спецоперацию], режим выбирает [спецоперацию], а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой», — сообщил Мирошник ТАСС. Он добавил, что сейчас власти многих стран отказываются брать к себе жителей Украины, так как на них нужно тратить огромные суммы денег. Мирошник отметил, что Киев «предпочитает не отвечать на вопросы», касающиеся этой темы. Ранее глава крупной украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко попросил украинцев по возможности уехать из страны на три-четыре месяца ради экономии электричества. Он аргументировал это тем, что сейчас в приоритете стоит обеспечение электроэнергией именно больниц.

В условиях наступающих холодов власти Киева предложили гражданам Украины самим справится с проблемами с электроэнергией. Об этом рассказал экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «В дилемме направить остатки электроэнергии гражданам или на [спецоперацию], режим выбирает [спецоперацию], а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой», — сообщил Мирошник ТАСС. Он добавил, что сейчас власти многих стран отказываются брать к себе жителей Украины, так как на них нужно тратить огромные суммы денег. Мирошник отметил, что Киев «предпочитает не отвечать на вопросы», касающиеся этой темы. Ранее глава крупной украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко попросил украинцев по возможности уехать из страны на три-четыре месяца ради экономии электричества. Он аргументировал это тем, что сейчас в приоритете стоит обеспечение электроэнергией именно больниц.