19 ноября 2022
18 ноября 2022

Свердловчане стали реже жаловаться на спам и рекламу

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане жаловались на назойливую рекламу реже, чем в прошлом году Фото:

В 2022 году жители Свердловской области стали реже обращаться с жалобами на рекламу в областное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил замруководителя УФАС Сергей Волков на пресс-конференции, организованной «Интерфаксом» в Екатеринбурге.

«Всего, с начала года, была направлена 181 жалоба на рекламу, распространяемую без согласия абонентов, что в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. Граждане стали отзывать у компаний согласие на распространение рекламы и эти меры воспитывают организации, по крайней мере крупные», — отметил Волков.

Спам распространяется при помощи смс, телефонных звонков, электронной почты. Наиболее частые сообщения и звонки исходят от банков, медицинских центров, стоматологий.

Ранее URA.RU сообщало о штрафе, который был назначен банку Свердловским отделением УФАС за спам-сообщение на электронную почту бывшему клиенту. Банк был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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В 2022 году жители Свердловской области стали реже обращаться с жалобами на рекламу в областное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил замруководителя УФАС Сергей Волков на пресс-конференции, организованной «Интерфаксом» в Екатеринбурге. «Всего, с начала года, была направлена 181 жалоба на рекламу, распространяемую без согласия абонентов, что в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. Граждане стали отзывать у компаний согласие на распространение рекламы и эти меры воспитывают организации, по крайней мере крупные», — отметил Волков. Спам распространяется при помощи смс, телефонных звонков, электронной почты. Наиболее частые сообщения и звонки исходят от банков, медицинских центров, стоматологий. Ранее URA.RU сообщало о штрафе, который был назначен банку Свердловским отделением УФАС за спам-сообщение на электронную почту бывшему клиенту. Банк был оштрафован на 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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