Свердловчане стали реже жаловаться на спам и рекламу

В 2022 году жители Свердловской области стали реже обращаться с жалобами на рекламу в областное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил замруководителя УФАС Сергей Волков на пресс-конференции, организованной «Интерфаксом» в Екатеринбурге.
«Всего, с начала года, была направлена 181 жалоба на рекламу, распространяемую без согласия абонентов, что в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. Граждане стали отзывать у компаний согласие на распространение рекламы и эти меры воспитывают организации, по крайней мере крупные», — отметил Волков.
Спам распространяется при помощи смс, телефонных звонков, электронной почты. Наиболее частые сообщения и звонки исходят от банков, медицинских центров, стоматологий.
Ранее URA.RU сообщало о штрафе, который был назначен банку Свердловским отделением УФАС за спам-сообщение на электронную почту бывшему клиенту. Банк был оштрафован на 100 тысяч рублей.
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