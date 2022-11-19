Свердловчане стали реже жаловаться на спам и рекламу

20 ноября 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Свердловчане жаловались на назойливую рекламу реже, чем в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году жители Свердловской области стали реже обращаться с жалобами на рекламу в областное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил замруководителя УФАС Сергей Волков на пресс-конференции, организованной «Интерфаксом» в Екатеринбурге. «Всего, с начала года, была направлена 181 жалоба на рекламу, распространяемую без согласия абонентов, что в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. Граждане стали отзывать у компаний согласие на распространение рекламы и эти меры воспитывают организации, по крайней мере крупные», — отметил Волков. Спам распространяется при помощи смс, телефонных звонков, электронной почты. Наиболее частые сообщения и звонки исходят от банков, медицинских центров, стоматологий. Ранее URA.RU сообщало о штрафе, который был назначен банку Свердловским отделением УФАС за спам-сообщение на электронную почту бывшему клиенту. Банк был оштрафован на 100 тысяч рублей.

В 2022 году жители Свердловской области стали реже обращаться с жалобами на рекламу в областное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщил замруководителя УФАС Сергей Волков на пресс-конференции, организованной «Интерфаксом» в Екатеринбурге. «Всего, с начала года, была направлена 181 жалоба на рекламу, распространяемую без согласия абонентов, что в два с половиной раза меньше, чем в 2021 году. Граждане стали отзывать у компаний согласие на распространение рекламы и эти меры воспитывают организации, по крайней мере крупные», — отметил Волков. Спам распространяется при помощи смс, телефонных звонков, электронной почты. Наиболее частые сообщения и звонки исходят от банков, медицинских центров, стоматологий. Ранее URA.RU сообщало о штрафе, который был назначен банку Свердловским отделением УФАС за спам-сообщение на электронную почту бывшему клиенту. Банк был оштрафован на 100 тысяч рублей.