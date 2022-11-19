В Сингапае (ХМАО) упал строительный кран. Фото опубликовал подписчик группы «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Сингапае на стройке упал кран», — написал пользователь в соцсети. Очевидцы происшествия в комментариях отметили, что обошлось без жертв.
«Допустили нарушение грузоподъемности. просто так стрелу в узел не завяжешь», — предположил Сергей Васильев. «Когда оранжерею строили, точно так же кран загнулся», — поделился Сергей Сигайлов. «Это рабочий момент, никто не пострадал», — прокомментировали представители администрации Нефтеюганского района.
Ранее URA.RU рассказало, что на месторождении в Тюмени погиб машинист автокрана из ХМАО. Крановщик допустил нарушение техники безопасности при погрузо-разгрузочных работах.
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