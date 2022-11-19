19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ХМАО на стройке упал кран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, подъемный кран, подъемный крюк
В поселке Сингапай упал строительный кран Фото:

В Сингапае (ХМАО) упал строительный кран. Фото опубликовал подписчик группы «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Сингапае на стройке упал кран», — написал пользователь в соцсети. Очевидцы происшествия в комментариях отметили, что обошлось без жертв.

«Допустили нарушение грузоподъемности. просто так стрелу в узел не завяжешь», — предположил Сергей Васильев. «Когда оранжерею строили, точно так же кран загнулся», — поделился Сергей Сигайлов. «Это рабочий момент, никто не пострадал», — прокомментировали представители администрации Нефтеюганского района.

Ранее URA.RU рассказало, что на месторождении в Тюмени погиб машинист автокрана из ХМАО. Крановщик допустил нарушение техники безопасности при погрузо-разгрузочных работах.

Фото:

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В Сингапае (ХМАО) упал строительный кран. Фото опубликовал подписчик группы «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте». «В Сингапае на стройке упал кран», — написал пользователь в соцсети. Очевидцы происшествия в комментариях отметили, что обошлось без жертв. «Допустили нарушение грузоподъемности. просто так стрелу в узел не завяжешь», — предположил Сергей Васильев. «Когда оранжерею строили, точно так же кран загнулся», — поделился Сергей Сигайлов. «Это рабочий момент, никто не пострадал», — прокомментировали представители администрации Нефтеюганского района. Ранее URA.RU рассказало, что на месторождении в Тюмени погиб машинист автокрана из ХМАО. Крановщик допустил нарушение техники безопасности при погрузо-разгрузочных работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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