На тюменском месторождении погиб сотрудник компании из ХМАО

21 апреля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Машинист не выжил после падения крана (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Машинист автокрана — сотрудник компании ООО «СибНафтаТранс» из ХМАО, погиб на месторождении «Уватнефтегаза» в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда региона. «В феврале произошел несчастный случай с машинистом крана ООО „СибНафтаТранс“. Сотрудники выполняли работы на Усть-Тегусском месторождении (принадлежит „Уватнефтегазу“ — прим. URA.RU). Закончив погрузку плит на КАМАЗ, машинист, не подняв стрелу крана, начал отводить ее, при этом концы строп остались на плите. Когда большегруз начал движение, стропы зацепились за стойку прицепа и стали тянуть кран за собой, он опрокинулся. Машинист погиб», — рассказали URA.RU в инспекции. В результате расследования выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В «СибНафтаТранс» (компания зарегистрирована в Нижневартовске, ХМАО) не обеспечили контроль промышленной безопасности. Работы проводились с нарушениями, неисправными приспособлениями. Теперь работодателю грозит административная ответственность. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе, при уборке снега с крыши, погиб учитель частной школы. Мужчина упал с высоты. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Машинист автокрана — сотрудник компании ООО «СибНафтаТранс» из ХМАО, погиб на месторождении «Уватнефтегаза» в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда региона. «В феврале произошел несчастный случай с машинистом крана ООО „СибНафтаТранс“. Сотрудники выполняли работы на Усть-Тегусском месторождении (принадлежит „Уватнефтегазу“ — прим. URA.RU). Закончив погрузку плит на КАМАЗ, машинист, не подняв стрелу крана, начал отводить ее, при этом концы строп остались на плите. Когда большегруз начал движение, стропы зацепились за стойку прицепа и стали тянуть кран за собой, он опрокинулся. Машинист погиб», — рассказали URA.RU в инспекции. В результате расследования выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В «СибНафтаТранс» (компания зарегистрирована в Нижневартовске, ХМАО) не обеспечили контроль промышленной безопасности. Работы проводились с нарушениями, неисправными приспособлениями. Теперь работодателю грозит административная ответственность. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе, при уборке снега с крыши, погиб учитель частной школы. Мужчина упал с высоты.