На тюменском месторождении погиб сотрудник компании из ХМАО

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Машинист не выжил после падения крана (архивное фото) Фото:

Машинист автокрана — сотрудник компании ООО «СибНафтаТранс» из ХМАО, погиб на месторождении «Уватнефтегаза» в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда региона.

«В феврале произошел несчастный случай с машинистом крана ООО „СибНафтаТранс“. Сотрудники выполняли работы на Усть-Тегусском месторождении (принадлежит „Уватнефтегазу“ — прим. URA.RU). Закончив погрузку плит на КАМАЗ, машинист, не подняв стрелу крана, начал отводить ее, при этом концы строп остались на плите. Когда большегруз начал движение, стропы зацепились за стойку прицепа и стали тянуть кран за собой, он опрокинулся. Машинист погиб», — рассказали URA.RU в инспекции.

В результате расследования выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В «СибНафтаТранс» (компания зарегистрирована в Нижневартовске, ХМАО) не обеспечили контроль промышленной безопасности. Работы проводились с нарушениями, неисправными приспособлениями. Теперь работодателю грозит административная ответственность.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе, при уборке снега с крыши, погиб учитель частной школы. Мужчина упал с высоты.

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Машинист автокрана — сотрудник компании ООО «СибНафтаТранс» из ХМАО, погиб на месторождении «Уватнефтегаза» в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в Государственной инспекции труда региона. «В феврале произошел несчастный случай с машинистом крана ООО „СибНафтаТранс“. Сотрудники выполняли работы на Усть-Тегусском месторождении (принадлежит „Уватнефтегазу“ — прим. URA.RU). Закончив погрузку плит на КАМАЗ, машинист, не подняв стрелу крана, начал отводить ее, при этом концы строп остались на плите. Когда большегруз начал движение, стропы зацепились за стойку прицепа и стали тянуть кран за собой, он опрокинулся. Машинист погиб», — рассказали URA.RU в инспекции. В результате расследования выяснилось, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. В «СибНафтаТранс» (компания зарегистрирована в Нижневартовске, ХМАО) не обеспечили контроль промышленной безопасности. Работы проводились с нарушениями, неисправными приспособлениями. Теперь работодателю грозит административная ответственность. Ранее URA.RU писало, что в Тюменском районе, при уборке снега с крыши, погиб учитель частной школы. Мужчина упал с высоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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