Twitter спустя два года разблокировал аккаунт Трампа

20 ноября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Трампу вернули аккаунт в Twitter Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года. «45-й президент Соединенных Штатов Америки», — гласит статус политика. О подлинности аккаунта свидетельствует синяя «галочка». Сам Трамп пока ничего не написал на странице. Twitter, как утверждалось, «навсегда» заблокировал страницу Трампа в январе 2021 года. Это произошло после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, так как посчитали, что публикации политика могут подстрекать пользователей к совершению насилия. В субботу новый владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли аккаунт Трампа, передает RT. Позднее бизнесмен назвал голосование «ловушкой для ботов», уточняет ФАН.

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года. «45-й президент Соединенных Штатов Америки», — гласит статус политика. О подлинности аккаунта свидетельствует синяя «галочка». Сам Трамп пока ничего не написал на странице. Twitter, как утверждалось, «навсегда» заблокировал страницу Трампа в январе 2021 года. Это произошло после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, так как посчитали, что публикации политика могут подстрекать пользователей к совершению насилия. В субботу новый владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли аккаунт Трампа, передает RT. Позднее бизнесмен назвал голосование «ловушкой для ботов», уточняет ФАН.