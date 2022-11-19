Twitter спустя два года разблокировал аккаунт Трампа

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года.
«45-й президент Соединенных Штатов Америки», — гласит статус политика. О подлинности аккаунта свидетельствует синяя «галочка». Сам Трамп пока ничего не написал на странице.
Twitter, как утверждалось, «навсегда» заблокировал страницу Трампа в январе 2021 года. Это произошло после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, так как посчитали, что публикации политика могут подстрекать пользователей к совершению насилия. В субботу новый владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли аккаунт Трампа, передает RT. Позднее бизнесмен назвал голосование «ловушкой для ботов», уточняет ФАН.
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