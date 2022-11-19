19 ноября 2022

Twitter спустя два года разблокировал аккаунт Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Трампу вернули аккаунт в Twitter Фото:

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года.

«45-й президент Соединенных Штатов Америки», — гласит статус политика. О подлинности аккаунта свидетельствует синяя «галочка». Сам Трамп пока ничего не написал на странице.

Twitter, как утверждалось, «навсегда» заблокировал страницу Трампа в январе 2021 года. Это произошло после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, так как посчитали, что публикации политика могут подстрекать пользователей к совершению насилия. В субботу новый владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли аккаунт Трампа, передает RT. Позднее бизнесмен назвал голосование «ловушкой для ботов», уточняет ФАН.

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Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ) разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года. «45-й президент Соединенных Штатов Америки», — гласит статус политика. О подлинности аккаунта свидетельствует синяя «галочка». Сам Трамп пока ничего не написал на странице. Twitter, как утверждалось, «навсегда» заблокировал страницу Трампа в январе 2021 года. Это произошло после штурма Капитолия сторонниками экс-президента, так как посчитали, что публикации политика могут подстрекать пользователей к совершению насилия. В субботу новый владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, восстанавливать ли аккаунт Трампа, передает RT. Позднее бизнесмен назвал голосование «ловушкой для ботов», уточняет ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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