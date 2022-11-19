Военный эксперт предложил изменить название спецоперации

Военный эксперт Козин: на Украине происходит агрессия НАТО против России

20 ноября 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Изменение названия СВО поможет привлечь больше добровольцев в ряды ВС РФ, считает Козин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России следовало бы изменить название спецоперации, чтобы дать более четкое определение действиям Украины. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Мы должны дать более четкую квалификацию действий Украины и НАТО против нас. Например, называть это не „гражданская война“ на Украине, а „агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации“», — передает слова эксперта «Украина.ру». Действия союзных войск Козин назвал «противодействием вооруженной агрессии Украины и НАТО». По мнению специалиста, подобные формулировки помогут привлечь больше добровольцев в ряды Российской армии. Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщает РАПСИ. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что минимальная сумма, получаемая ежемесячно мобилизованными и добровольцами, составит 195 тысяч рублей, пишет RT.

России следовало бы изменить название спецоперации, чтобы дать более четкое определение действиям Украины. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Мы должны дать более четкую квалификацию действий Украины и НАТО против нас. Например, называть это не „гражданская война“ на Украине, а „агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации“», — передает слова эксперта «Украина.ру». Действия союзных войск Козин назвал «противодействием вооруженной агрессии Украины и НАТО». По мнению специалиста, подобные формулировки помогут привлечь больше добровольцев в ряды Российской армии. Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщает РАПСИ. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что минимальная сумма, получаемая ежемесячно мобилизованными и добровольцами, составит 195 тысяч рублей, пишет RT.