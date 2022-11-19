19 ноября 2022

Военный эксперт предложил изменить название спецоперации

Военный эксперт Козин: на Украине происходит агрессия НАТО против России
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Изменение названия СВО поможет привлечь больше добровольцев в ряды ВС РФ, считает Козин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России следовало бы изменить название спецоперации, чтобы дать более четкое определение действиям Украины. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

«Мы должны дать более четкую квалификацию действий Украины и НАТО против нас. Например, называть это не „гражданская война“ на Украине, а „агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации“», — передает слова эксперта «Украина.ру». Действия союзных войск Козин назвал «противодействием вооруженной агрессии Украины и НАТО». По мнению специалиста, подобные формулировки помогут привлечь больше добровольцев в ряды Российской армии.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщает РАПСИ. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что минимальная сумма, получаемая ежемесячно мобилизованными и добровольцами, составит 195 тысяч рублей, пишет RT.

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России следовало бы изменить название спецоперации, чтобы дать более четкое определение действиям Украины. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Мы должны дать более четкую квалификацию действий Украины и НАТО против нас. Например, называть это не „гражданская война“ на Украине, а „агрессия Украины и НАТО против Российской Федерации“», — передает слова эксперта «Украина.ру». Действия союзных войск Козин назвал «противодействием вооруженной агрессии Украины и НАТО». По мнению специалиста, подобные формулировки помогут привлечь больше добровольцев в ряды Российской армии. Ранее Совет Федерации РФ одобрил закон о распространении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщает РАПСИ. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что минимальная сумма, получаемая ежемесячно мобилизованными и добровольцами, составит 195 тысяч рублей, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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