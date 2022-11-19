Свердловчанка отдала лже-экстрасенсу 3 млн рублей, чтобы вылечить сына от алкоголизма

Женщина отдавала деньги «экстрасенсу» до ноября Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Екатеринбурге 70-летняя женщина, пытаясь вылечить сына от алкоголизма, обратилась за помощью к «экстрасенсу». Мошенник в течение десяти месяцев брал у пенсионерки деньги под разными предлогами. В итоге женщина отдала злоумышленнику более трех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«Екатеринбурженка, пытаясь вылечить сына от алкогольной зависимости, обратилась за помощью к „экстрасенсу“. Мошенник на протяжении десяти месяцев вытягивал деньги из женщины. В итоге она потеряла более трех миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Женщина рассказала полицейским, что увидела по телевизору программу об экстрасенсах, где был указан номер для связи и консультации. Пенсионерка решила обратиться к нестандартной медицине, чтобы избавить сына от алкоголизма. Она позвонила по указанному номеру, где ей ответила девушка, представившаяся Ксенией. После пары уточняющих вопросов она перевела звонок на мужчину, который представился Марком Владимировичем.

Мошенник сразу заявил, что для обряда от избавления от зависимости необходимо 20 тысяч рублей, чтобы приобрести нужные свечи и атрибутику. Женщина перевела деньги. На следующий день мошенник позвонил пенсионерке и стал в срочном порядке просить уже 400 тысяч рублей. С этого момента и началась череда звонков с требованием новых переводов. В конечном счете сумма превысила более трех миллионов рублей. Пенсионерка брала кредиты в банках, продала две комнаты в принадлежащих ей квартирах. В ноябре женщина наконец поняла, что стала жертвой мошенников.

«Сейчас полицейские разбираются в подробностях данной истории. В действиях злоумышленников усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — резюмировали в ведомстве.