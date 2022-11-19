ТАС: Зеленский решил обмануть мир своим заявлением

ТАС: Зеленский пытается развязать мировую войну с помощью инцидента в Польше

20 ноября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Заявления Зеленского — попытка развязать третью мировую войну Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о принадлежности Украине ракеты, упавшей в Польше. Поэтому его заявления о непричастности к инциденту Киева и обвинения в инциденте России — ложь и попытки развязать третью мировую войну/, пишет The American Conservative. «Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полета пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны», — заявили в издании. Там добавили, что очень много людей призывало к прямой войне между Россией и США и все это сделано ради мелких интересов украинской стороны. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию. Однако позже он заявил, что Киев не располагает точными данными о принадлежности снаряда, передает агентство Nation News. Президент Польши Анжей Дуда сказал, что велика вероятность того, что ракеты принадлежали украинской ПВО, сообщает телеканал 360. По мнению политолога Владимира Шаповалова, Польша благодаря всей этой ситуации стремится достичь своих политических целей. Его слова приводят « Невские новости ».

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о принадлежности Украине ракеты, упавшей в Польше. Поэтому его заявления о непричастности к инциденту Киева и обвинения в инциденте России — ложь и попытки развязать третью мировую войну/, пишет The American Conservative. «Невозможно представить, чтобы лидер страны, находящейся в состоянии войны, не получил от своего командования на поле боя информацию о траектории полета пограничной ракеты противовоздушной обороны примерно в то же время, когда он и его правительство делали заявления о срочности введения НАТО коллективной обороны», — заявили в издании. Там добавили, что очень много людей призывало к прямой войне между Россией и США и все это сделано ради мелких интересов украинской стороны. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию. Однако позже он заявил, что Киев не располагает точными данными о принадлежности снаряда, передает агентство Nation News. Президент Польши Анжей Дуда сказал, что велика вероятность того, что ракеты принадлежали украинской ПВО, сообщает телеканал 360. По мнению политолога Владимира Шаповалова, Польша благодаря всей этой ситуации стремится достичь своих политических целей. Его слова приводят «Невские новости».