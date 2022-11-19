В Индонезии оценили решение Путина не ехать на G20

В Индонезии заявили, что уважают решение Путина пропустить саммит G20

20 ноября 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Индонезия уважает решение Путина не ехать на саммит G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии В Индонезии с уважением отнеслись к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20. Об этом сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. «Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит», — цитирует Тавареса argumenti.ru. Он добавил, что в Индонезии четко понимают, что у российского лидера были на то веские причины. Ранее сообщалось, что отсутствие Владимира Путина на саммите «Группы 20» заставило понервничать западных лидеров. Между тем, портрет Путина появился на рисунке одного из индонезийских изданий вместе с другими участниками саммита G20, сообщают « Невские новости ». Ранее в Китае заявили, что поддерживает достойную роль Российской Федерации в рамках G20 и выступают против ее исключения из международной группы, передает РАПСИ.

В Индонезии с уважением отнеслись к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20. Об этом сообщил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес. «Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит», — цитирует Тавареса argumenti.ru. Он добавил, что в Индонезии четко понимают, что у российского лидера были на то веские причины. Ранее сообщалось, что отсутствие Владимира Путина на саммите «Группы 20» заставило понервничать западных лидеров. Между тем, портрет Путина появился на рисунке одного из индонезийских изданий вместе с другими участниками саммита G20, сообщают «Невские новости». Ранее в Китае заявили, что поддерживает достойную роль Российской Федерации в рамках G20 и выступают против ее исключения из международной группы, передает РАПСИ.