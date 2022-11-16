В Турции оценили приезд Зеленского и отсутствие Путина на саммите G20

В Турции отметили, что Зеленский надоел Западу, а отсутствие Путина саммите G20 заставило всех понервничать

В Турции отметили, что Зеленский надоел Западу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии

Реакция на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 лишний раз доказывает, что он надоел западным лидерам. При этом отсутствие лидера России Владимира Путина на переговорах заставило беспокоится лидеров западных стран.

«Из его речи (Владимира Зеленского — прим. ред. URA.RU) мир ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам», — указывает турецкое издание dikGAZETE.

При этом отсутствие Путина на переговорах «заставило понервничать лидеров западных государств». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков доложил, что неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью в России.

Путин отказался от участия в саммите G20, сославшись на загруженный график. Он также не планировал записывать видео-обращение для участия в саммите в онлайн-формате. В Кремле отметили, что участники съезда сожалеют, что Путин не посетил саммит. Однако от России на саммит прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.