Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о помощи в организации инфраструктуры для мобилизованных земляков в походных условиях. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.
«Находимся на связи с нашими мобилизованными няганцами. Бойцы демонстрируют инфраструктуру в походных условиях — жизненно необходимые объекты организуем для комфорта и в учебной части», — говорится в сообщении.
На видео бойцы демонстрируют полевую баню, которую планируют проверить в действии. Иван Ямашев пожелал землякам легкого пара, а бойцы, в свою очередь, выразили благодарность городу Нягани.
Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле. Солдаты получили посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан.
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