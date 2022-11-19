19 ноября 2022
18 ноября 2022

Власти в ХМАО помогают обустроить быт мобилизованных. Видео

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Крещение-2016 в Храме Святых Божьих строителей. Екатеринбург, походная баня
В ближайшее время солдаты проверят полевую баню в действии Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о помощи в организации инфраструктуры для мобилизованных земляков в походных условиях. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Находимся на связи с нашими мобилизованными няганцами. Бойцы демонстрируют инфраструктуру в походных условиях — жизненно необходимые объекты организуем для комфорта и в учебной части», — говорится в сообщении.

На видео бойцы демонстрируют полевую баню, которую планируют проверить в действии. Иван Ямашев пожелал землякам легкого пара, а бойцы, в свою очередь, выразили благодарность городу Нягани.

Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле. Солдаты получили посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан.

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Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о помощи в организации инфраструктуры для мобилизованных земляков в походных условиях. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Находимся на связи с нашими мобилизованными няганцами. Бойцы демонстрируют инфраструктуру в походных условиях — жизненно необходимые объекты организуем для комфорта и в учебной части», — говорится в сообщении. На видео бойцы демонстрируют полевую баню, которую планируют проверить в действии. Иван Ямашев пожелал землякам легкого пара, а бойцы, в свою очередь, выразили благодарность городу Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев рассказал о боевом настроении мобилизованных земляков в учебном центре в Чебаркуле. Солдаты получили посылки от родственников, близких и неравнодушных горожан.
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