В спецоперации комбат Ангел участвует с марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (Ангелом). Об этом сообщает телеграм-канал «Алексей Текслер».

«Встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбассе у него звучный, говорящий сам за себя позывной — „Ангел“. А за плечами у Юрия и его ребят сотни спасенных жизней. Как детских, так и взрослых. В СВО Юрий участвует с марта. Отправился по зову сердца. Его батальон „Апостол“ неизменно на передовой. „Ангелу“ есть, что рассказать. А для меня очень важно узнать мнение земляка, из первых уст услышать о том, что происходит, чем нужно помочь и поддержать», — рассказал челябинский губернатор.

Текслер также сообщил, что он поблагодарил Юрия за все, что тот делает и попросил передать привет военнослужащим на передовой. Также губернатор рассказал, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым.

Губернатор и комбат договорились о помощи батальону «Ангел» и дальнейшей поддержке Ясиноватой Фото: телеграм-канал «Алексей Текслер»

На встрече губернатор и комбат отдельно обсудили помощь подшефным региону городам на Донбассе. По словам главы региона, комбат Юрий Гагарин постоянно бывает в Ясиноватой и говорит, что поддержку Челябинской области там ощущают. Строители с Южного Урала восстанавливают объекты, вместе с местными жителями поддерживают нормальную жизнь в городе, который каждый день противник пытается стереть с лица земли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.