19 ноября 2022
18 ноября 2022

Челябинский губернатор встретился с комбатом Ангелом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, ангел, гагарин юрий, патч
В спецоперации комбат Ангел участвует с марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (Ангелом). Об этом сообщает телеграм-канал «Алексей Текслер».

«Встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбассе у него звучный, говорящий сам за себя позывной — „Ангел“. А за плечами у Юрия и его ребят сотни спасенных жизней. Как детских, так и взрослых. В СВО Юрий участвует с марта. Отправился по зову сердца. Его батальон „Апостол“ неизменно на передовой. „Ангелу“ есть, что рассказать. А для меня очень важно узнать мнение земляка, из первых уст услышать о том, что происходит, чем нужно помочь и поддержать», — рассказал челябинский губернатор.

Текслер также сообщил, что он поблагодарил Юрия за все, что тот делает и попросил передать привет военнослужащим на передовой. Также губернатор рассказал, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым.

Губернатор и комбат договорились о помощи батальону «Ангел» и дальнейшей поддержке Ясиноватой
Фото:

На встрече губернатор и комбат отдельно обсудили помощь подшефным региону городам на Донбассе. По словам главы региона, комбат Юрий Гагарин постоянно бывает в Ясиноватой и говорит, что поддержку Челябинской области там ощущают. Строители с Южного Урала восстанавливают объекты, вместе с местными жителями поддерживают нормальную жизнь в городе, который каждый день противник пытается стереть с лица земли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (Ангелом). Об этом сообщает телеграм-канал «Алексей Текслер». «Встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбассе у него звучный, говорящий сам за себя позывной — „Ангел“. А за плечами у Юрия и его ребят сотни спасенных жизней. Как детских, так и взрослых. В СВО Юрий участвует с марта. Отправился по зову сердца. Его батальон „Апостол“ неизменно на передовой. „Ангелу“ есть, что рассказать. А для меня очень важно узнать мнение земляка, из первых уст услышать о том, что происходит, чем нужно помочь и поддержать», — рассказал челябинский губернатор. Текслер также сообщил, что он поблагодарил Юрия за все, что тот делает и попросил передать привет военнослужащим на передовой. Также губернатор рассказал, что область на постоянной основе будет помогать батальону в оснащении всем необходимым. На встрече губернатор и комбат отдельно обсудили помощь подшефным региону городам на Донбассе. По словам главы региона, комбат Юрий Гагарин постоянно бывает в Ясиноватой и говорит, что поддержку Челябинской области там ощущают. Строители с Южного Урала восстанавливают объекты, вместе с местными жителями поддерживают нормальную жизнь в городе, который каждый день противник пытается стереть с лица земли. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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