В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшего 58-летнего мужчину. Фото

20 ноября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Поиски мужчины продолжаются третьи сутки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге 17 ноября пропал 58-летний Евгений Коуров. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти пропавшего Евгения Коурова! С 17 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синий пуховик, белый свитер, черные брюки и ботинки, а также в серую шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то просьба позвонить по номеру +7 (800) 700-54-52 или 112. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники. Мужчина пропал 17 ноября Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 17 ноября пропал 58-летний Евгений Коуров. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти пропавшего Евгения Коурова! С 17 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синий пуховик, белый свитер, черные брюки и ботинки, а также в серую шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то просьба позвонить по номеру +7 (800) 700-54-52 или 112. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники.