19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Екатеринбурге третьи сутки ищут пропавшего 58-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против транспортной реформы. Пермь, чп, ппс, полицейский, чс, шеврон полиция
Поиски мужчины продолжаются третьи сутки Фото:

В Екатеринбурге 17 ноября пропал 58-летний Евгений Коуров. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти пропавшего Евгения Коурова! С 17 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синий пуховик, белый свитер, черные брюки и ботинки, а также в серую шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то просьба позвонить по номеру +7 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники.

Мужчина пропал 17 ноября
Фото:

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В Екатеринбурге 17 ноября пропал 58-летний Евгений Коуров. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти пропавшего Евгения Коурова! С 17 ноября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синий пуховик, белый свитер, черные брюки и ботинки, а также в серую шапку. Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, то просьба позвонить по номеру +7 (800) 700-54-52 или 112. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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