В Свердловской области возник дефицит педиатров

На одну вакансию педиатра в регионе приходится всего 0,4 резюме, при норме в 5-6 предложений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. На одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. О неожиданной проблеме URA.RU сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«В регионе наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5—6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — говорится в сообщении.

В пресс-службе hh.ru отмечают, что за период с января по ноябрь в России открыто 12,6 тысячи вакансий педиатров. Уровень средней заработной платы педиатра в России равен 54 589 рублей, а в Свердловской области — 50 204 рубля. 67% доступных вакансий подходят врачам без опыта работы, отмечает в сервисе hh.ru.