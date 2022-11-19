19 ноября 2022

В Свердловской области возник дефицит педиатров

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
На одну вакансию педиатра в регионе приходится всего 0,4 резюме, при норме в 5-6 предложений Фото:

В Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. На одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. О неожиданной проблеме URA.RU сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«В регионе наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5—6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — говорится в сообщении.

В пресс-службе hh.ru отмечают, что за период с января по ноябрь в России открыто 12,6 тысячи вакансий педиатров. Уровень средней заработной платы педиатра в России равен 54 589 рублей, а в Свердловской области — 50 204 рубля. 67% доступных вакансий подходят врачам без опыта работы, отмечает в сервисе hh.ru.

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В Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. На одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. О неожиданной проблеме URA.RU сообщили в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «В регионе наблюдается значительная нехватка детских врачей: на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5—6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — говорится в сообщении. В пресс-службе hh.ru отмечают, что за период с января по ноябрь в России открыто 12,6 тысячи вакансий педиатров. Уровень средней заработной платы педиатра в России равен 54 589 рублей, а в Свердловской области — 50 204 рубля. 67% доступных вакансий подходят врачам без опыта работы, отмечает в сервисе hh.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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