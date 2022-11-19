Пьяная вечеринка в Златоусте закончилась поножовщиной

В квартире, где случилась поножовщина, проживали лица, ведущие аморальный образ жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Златоусте Челябинской области пьяная вечеринка, происходившая 19 ноября, закончилась поножовщиной. Как сообщает ГУ МВД России по Челябинской области, 31-летний местный житель подозревается в совершении убийства.

«При разбирательстве в конфликте по другому вызову — ссоре между мужчиной и женщиной, проживающими в одной квартире, сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о преступлении, совершенном по другому адресу. На одежде мужчины имелись пятна крови. Сам он пояснил, что провел ночь в компании, где и произошел конфликт, трагически закончившийся для другого участника. Узнав адрес, сотрудники ППС выехали к указанному месту для выяснения всех обстоятельств. Дверь квартиры, где были совершены противоправные действия, не открыли. В ходе опроса соседей полицейские выяснили, что здесь проживают лица, ведущие аморальный образ жизни и что действительно накануне тут собиралась шумная компания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как пояснили в региональном полицейском главке, сотрудники патрульно-постовой службы забрались на подъездный козырек и затем перелезли на балкон, поскольку квартира располагалась на втором этаже. В окно они увидели находившихся в жилище людей, которые затем и впустили полицейских. В одной из комнат квартиры на полу сотрудники ППС обнаружили труп 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления 31-летнего местного жителя задержали. Следственными органами СУ СК России в отношении него принято процессуальное решение.