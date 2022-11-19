В ЯНАО организации, помогающей военнослужащим, вручили грант

Гранты получили шесть некоммерческих организаций Надымского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Надымском районе (ЯНАО) шесть общественных организаций получили гранты для реализации социальных проектов. Среди победителей оказались проекты, направленные на оказание помощи людям в трудной жизненной ситуации и военнослужащим. Об этом сообщили в администрации муниципалитета на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

«6 общественных организаций Надымского района получили гранты. <…> Все они получили по 500 тысяч рублей, которые используют для реализации своих проектов» — говорится в новости.

Конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций проводится в районе в десятый раз. Так, организация «Меридиан творчества» проведет фестиваль — конкурс «Нам мир завещано беречь», а надымское хуторское казачье общество вновь организует «Зарницу».

Ранее URA.RU сообщало, что глава города Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов вручил социальным предпринимателям города гранты на сумму один миллион рублей. Эта поддержка региона позволяет малому бизнесу оказывать востребованные социальные услуги населению.