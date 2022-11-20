ВСУ нанесли массированный удар по территории ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский обстрел по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Украинская армия нанесла массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет», — приводит РИА Новости слова Карчаа.
Он добавил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). «Сохраняется опасность повторных атак», — сказал он.
ВСУ начали в августе обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны с марта 2022 года. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики ведут массированный обстрел Энергодара. Также по территории Запорожской АЭС были нанесены удары из тяжелой артиллерии натовского образца.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский обстрел по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Украинская армия нанесла массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет», — приводит РИА Новости слова Карчаа. Он добавил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). «Сохраняется опасность повторных атак», — сказал он. ВСУ начали в августе обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны с марта 2022 года. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики ведут массированный обстрел Энергодара. Также по территории Запорожской АЭС были нанесены удары из тяжелой артиллерии натовского образца.