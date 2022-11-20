ВСУ нанесли массированный удар по территории ЗАЭС

20 ноября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Шесть выпущенных ракет ВСУ попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, сообщил Ренат Карчаа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский обстрел по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Украинская армия нанесла массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет», — приводит РИА Новости слова Карчаа. Он добавил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). «Сохраняется опасность повторных атак», — сказал он. ВСУ начали в августе обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны с марта 2022 года. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики ведут массированный обстрел Энергодара. Также по территории Запорожской АЭС были нанесены удары из тяжелой артиллерии натовского образца.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский обстрел по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Украинская армия нанесла массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет», — приводит РИА Новости слова Карчаа. Он добавил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, а два в сухое хранилище ядерных отходов (СХОЯТ). «Сохраняется опасность повторных атак», — сказал он. ВСУ начали в августе обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны с марта 2022 года. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики ведут массированный обстрел Энергодара. Также по территории Запорожской АЭС были нанесены удары из тяжелой артиллерии натовского образца.