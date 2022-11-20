Медведев назвал Киев «русским городом» и намекнул на возвращение в состав РФ

20 ноября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

В Киеве всегда думали и говорили по-русски, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве всегда думали и разговаривали на русском языке. Именно поэтому Киев — русский город. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом Медведев намекнул на возвращение города Киева в состав Российской Федерации. «Киев — столица Древней Руси. Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев являлся крупным малороссийским городом в составе Российской империи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима. Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит оккупация Украины.

В Киеве всегда думали и разговаривали на русском языке. Именно поэтому Киев — русский город. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом Медведев намекнул на возвращение города Киева в состав Российской Федерации. «Киев — столица Древней Руси. Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев являлся крупным малороссийским городом в составе Российской империи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима. Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит оккупация Украины.