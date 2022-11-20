Медведев назвал Киев «русским городом» и намекнул на возвращение в состав РФ

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
В Киеве всегда думали и говорили по-русски, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве всегда думали и разговаривали на русском языке. Именно поэтому Киев — русский город. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом Медведев намекнул на возвращение города Киева в состав Российской Федерации.

«Киев — столица Древней Руси. Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев являлся крупным малороссийским городом в составе Российской империи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима. Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит оккупация Украины.

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В Киеве всегда думали и разговаривали на русском языке. Именно поэтому Киев — русский город. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом Медведев намекнул на возвращение города Киева в состав Российской Федерации. «Киев — столица Древней Руси. Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Все предельно ясно, что и как надо возвращать», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев являлся крупным малороссийским городом в составе Российской империи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО были обозначены демилитаризация и денацификация киевского режима. Президент России Владимир Путин заявил, что в планы РФ не входит оккупация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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