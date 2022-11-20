Британия передаст Украине зажигалки с нацистскими лозунгами

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Великобритания передаст зажигалки ВСУ с нанесенным на них элементом герба Украины, сообщают в Минобороны Британии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания передаст Вооруженным Силам Украины (ВСУ) зажигалки с нацистскими надписями. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Британия передаст украинской армии зажигалки. На них выгравирована надпись: «Слава Украине! Героям слава», — сообщает Минобороны Британии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В Минобороны добавили, что надпись сделана на украинском языке, а также на зажигалку нанесен тризуб — элемент герба Украины в форме золотого трезубца.

Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) с нацистской Германией. По сей день это приветствие используется ВСУ и полицией Украины.

Ранее британская газета The Times сообщала, что Великобритания готовила Украину к войне с Россией до объявления спецоперации. Служащие ВСУ прошли военную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у прилетевших в Яров британских солдат за месяц до начала российской спецоперации.

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Великобритания передаст Вооруженным Силам Украины (ВСУ) зажигалки с нацистскими надписями. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства. «Британия передаст украинской армии зажигалки. На них выгравирована надпись: «Слава Украине! Героям слава», — сообщает Минобороны Британии в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В Минобороны добавили, что надпись сделана на украинском языке, а также на зажигалку нанесен тризуб — элемент герба Украины в форме золотого трезубца. Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) с нацистской Германией. По сей день это приветствие используется ВСУ и полицией Украины. Ранее британская газета The Times сообщала, что Великобритания готовила Украину к войне с Россией до объявления спецоперации. Служащие ВСУ прошли военную подготовку по управлению противотанковыми ракетами у прилетевших в Яров британских солдат за месяц до начала российской спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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