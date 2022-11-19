Синоптики рассказали, какая погода будет в Свердловской области

Синоптики обещают похолодание и гололедицу в Свердловской области

Синоптики сообщают, что самый холодный день в начале недели будет 23 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале следующей недели в Свердловской области похолодает. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега. Об этом на официальном сайте сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Свердловской области 21 ноября температура воздуха днем составит до -9 градусов, ночью до -16 градусов. При этом, ожидаются небольшой снег, изморозь и гололедица на дорогах. 22 ноября местами снова будет небольшой снег и гололедица на дорогах. Днем похолодает до -15, а ночью до -19 градусов», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в среду, 23 ноября, осадков уже не будет, но гололедица на дорогах останется и будет гораздо холоднее, чем в предыдущие два дня. Ночью температура опустится до -19 ночью и -17 градусов днем. При этом, в низинах после захода солнца синоптики обещают ночью -29, а днем в горах до -22 градусов.

В уральской столице ситуация с погодой будет в разы лучше. Синоптики уверяют, что осадков быть не должно. Температура 21 ноября будет -13 ночью и -9 градусов днем. 22 ноября — до -12 днем и -8 градусов ночью. 23 ноября похолодает — до -16 ночью и -14 градусов днем.