Трамп отказался возвращаться в Twitter после разблокировки аккаунта

20 ноября 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

На аккаунте Трампа в Twitter насчитывается почти 100 000 подписчиков Фото: wikimedia.org/The White House Бывший президент США Дональд Трамп после разблокировки аккаунта в Twitter (заблокирован на территории РФ) заявил, что не заинтересован в возвращении на эту платформу. Об этом сообщает газета The Hill. «Я не вижу причин для этого. У них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — сказал Трамп. Газета дополнила, что владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск спросил у пользователей соцсети, стоит ли разблокировать страницу Трампа. В опросе проголосовало чуть более 15 миллионов пользователей Twitter, при этом 51,8% проголосовали за восстановление его аккаунта. Отмечается, что аккаунт Трампа в Twitter, у которого было более 88 миллионов подписчиков до того, как он был заблокирован 8 января 2021 года, начал накапливать подписчиков. Теперь на его аккаунте насчитывается почти 100 000 подписчиков. Сообщалось, что Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию». Теперь аккаунт Трампа в Twitter разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года.

Бывший президент США Дональд Трамп после разблокировки аккаунта в Twitter (заблокирован на территории РФ) заявил, что не заинтересован в возвращении на эту платформу. Об этом сообщает газета The Hill. «Я не вижу причин для этого. У них в Twitter много проблем, вы видите, что происходит», — сказал Трамп. Газета дополнила, что владелец Twitter американский предприниматель Илон Маск спросил у пользователей соцсети, стоит ли разблокировать страницу Трампа. В опросе проголосовало чуть более 15 миллионов пользователей Twitter, при этом 51,8% проголосовали за восстановление его аккаунта. Отмечается, что аккаунт Трампа в Twitter, у которого было более 88 миллионов подписчиков до того, как он был заблокирован 8 января 2021 года, начал накапливать подписчиков. Теперь на его аккаунте насчитывается почти 100 000 подписчиков. Сообщалось, что Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа. Причиной такого решения стала «опасность новых призывов к насилию». Теперь аккаунт Трампа в Twitter разблокирован. Страница политика была недоступна почти два года.