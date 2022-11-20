В Катаре стартовал Чемпионат мира по футболу

20 ноября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Чемпионат мира 2022 года по футболу стартовал в Катаре. В матче открытия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре начали игру сборные Катара и Эквадора. Впервые в истории футбола Мундиаль проходит зимой. ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России не принимает участие в турнире. Матчи финальной стадии будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Выступят в этом году 32 команды, но предполагается, что через четыре года будет уже 46 сборных.

Чемпионат мира 2022 года по футболу стартовал в Катаре. В матче открытия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре начали игру сборные Катара и Эквадора. Впервые в истории футбола Мундиаль проходит зимой. ЧМ-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России не принимает участие в турнире. Матчи финальной стадии будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Выступят в этом году 32 команды, но предполагается, что через четыре года будет уже 46 сборных.