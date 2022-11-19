Иномарка загорелась возле магазина автозапчастей Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге возле магазина автозапчастей на Московской, 215 загорелся Ford Focus. Перед этим владелец иномарки заезжал в автосервис, сообщает очевидец корреспонденту URA.RU.

«Утром у мужчины не заводился автомобиль, подумав, что с иномаркой какие-то проблемы он решил приехать в автосервис. Там что-то покрутили, клеммы повтыкали и сказали, что ему нужно поменять свечи. Когда он приехал на парковку к магазину с запчастями, машина загорелась», — рассказал очевидец.

Инцидент произошел примерно в 19 часов 20 ноября. По словам очевидца, к месту происшествия оперативно приехали спасатели. «В тушении пожара были задействованы пять огнеборцев и одна пожарная машина. Огонь был потушен в течение четырех минут», — сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в переулке Речной загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Также агентство рассказывало, что следовавшие на вызов пожарные попали в ДТП.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»