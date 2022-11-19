Митя Фомин выступил на фестивале в ЯНАО

Российский певец Митя Фомин выступил на гала-концерте творческого фестиваля «Дыхание Арктики» в селе Мыс Каменный Ямальского района (ЯНАО). Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.
«Вы не поверите, где я нахожусь. Мыс Каменный — это одна из крайних точек нашей необъятной страны, Обская губа, Карское море», — рассказал Фомин.
По словам организаторов, «Дыхание Арктики» — фестиваль искусств и творчества. На гала-концерте также состоялось награждение победителей.
Ранее сообщалось, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.
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