Митя Фомин выступил на фестивале в ЯНАО

20 ноября 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Митя Фомин выступил на гала-концерте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский певец Митя Фомин выступил на гала-концерте творческого фестиваля «Дыхание Арктики» в селе Мыс Каменный Ямальского района (ЯНАО). Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Вы не поверите, где я нахожусь. Мыс Каменный — это одна из крайних точек нашей необъятной страны, Обская губа, Карское море», — рассказал Фомин. По словам организаторов, «Дыхание Арктики» — фестиваль искусств и творчества. На гала-концерте также состоялось награждение победителей. Ранее сообщалось, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.

Российский певец Митя Фомин выступил на гала-концерте творческого фестиваля «Дыхание Арктики» в селе Мыс Каменный Ямальского района (ЯНАО). Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Вы не поверите, где я нахожусь. Мыс Каменный — это одна из крайних точек нашей необъятной страны, Обская губа, Карское море», — рассказал Фомин. По словам организаторов, «Дыхание Арктики» — фестиваль искусств и творчества. На гала-концерте также состоялось награждение победителей. Ранее сообщалось, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.