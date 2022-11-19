19 ноября 2022
18 ноября 2022

Митя Фомин выступил на фестивале в ЯНАО

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Благотворительный забег с участием певца Мити Фомина. Екатеринбург, фомин митя
Митя Фомин выступил на гала-концерте Фото:

Российский певец Митя Фомин выступил на гала-концерте творческого фестиваля «Дыхание Арктики» в селе Мыс Каменный Ямальского района (ЯНАО). Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Вы не поверите, где я нахожусь. Мыс Каменный — это одна из крайних точек нашей необъятной страны, Обская губа, Карское море», — рассказал Фомин.

По словам организаторов, «Дыхание Арктики» — фестиваль искусств и творчества. На гала-концерте также состоялось награждение победителей.

Ранее сообщалось, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.

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Российский певец Митя Фомин выступил на гала-концерте творческого фестиваля «Дыхание Арктики» в селе Мыс Каменный Ямальского района (ЯНАО). Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Вы не поверите, где я нахожусь. Мыс Каменный — это одна из крайних точек нашей необъятной страны, Обская губа, Карское море», — рассказал Фомин. По словам организаторов, «Дыхание Арктики» — фестиваль искусств и творчества. На гала-концерте также состоялось награждение победителей. Ранее сообщалось, что жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления российского певца Мити Фомина попросила взять ее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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