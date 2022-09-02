Жительница ЯНАО попросила Митю Фомина взять ее замуж - видео

Певец выступил в Губкинском Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления Мити Фомина попросила взять ее замуж. Видео опубликовано в telegram-канале телерадиокомпании «Вектор».

«Я должен снять очки, чтобы увидеть свою будущую невесту», — сказал Фомин и спустился к ограждению, за которым стояла девушка. Изначально жительница Губкинского предложила певцу выйти за нее замуж.

Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители. «За вас отпустят», — заверила Юлия. В конце разговора Фомин попросил местную жительницу написать ему.

Ранее URA.RU рассказывало, что российский поп-певец Митя Фомин опубликовал клип на песню «На вершине мира». Его снимали в Арктике на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы».