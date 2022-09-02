02 сентября 2022

Жительница ЯНАО попросила Митю Фомина взять ее замуж. Видео

Жительница ЯНАО попросила Митю Фомина взять ее замуж - видео
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Благотворительный забег с участием певца Мити Фомина. Екатеринбург, фомин митя
Певец выступил в Губкинском Фото:

Жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления Мити Фомина попросила взять ее замуж. Видео опубликовано в telegram-канале телерадиокомпании «Вектор».

«Я должен снять очки, чтобы увидеть свою будущую невесту», — сказал Фомин и спустился к ограждению, за которым стояла девушка. Изначально жительница Губкинского предложила певцу выйти за нее замуж.

Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители. «За вас отпустят», — заверила Юлия. В конце разговора Фомин попросил местную жительницу написать ему.

Ранее URA.RU рассказывало, что российский поп-певец Митя Фомин опубликовал клип на песню «На вершине мира». Его снимали в Арктике на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы».

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Жительница Губкинского (ЯНАО) Юлия во время выступления Мити Фомина попросила взять ее замуж. Видео опубликовано в telegram-канале телерадиокомпании «Вектор». «Я должен снять очки, чтобы увидеть свою будущую невесту», — сказал Фомин и спустился к ограждению, за которым стояла девушка. Изначально жительница Губкинского предложила певцу выйти за нее замуж. Артист предположил, что девушке не разрешат брак с ним родители. «За вас отпустят», — заверила Юлия. В конце разговора Фомин попросил местную жительницу написать ему. Ранее URA.RU рассказывало, что российский поп-певец Митя Фомин опубликовал клип на песню «На вершине мира». Его снимали в Арктике на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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