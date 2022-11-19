19 ноября 2022
18 ноября 2022

Жители города в ХМАО встретятся с космонавтом

© Служба новостей «URA.RU»
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КосмоЁлка 2017-18, космоелка, кудь-сверчков сергей, космонавт
Космонавт ответит на вопросы жителей Фото:

Жители Когалыма (ХМАО) 21 ноября встретятся с Героем России, космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально».

«Сергей Кудь-Сверчков ждет всех жителей Когалыма на встречу „Космос — дело семейное. Семья в космическом полете благотворительности“. Вместе со своей супругой он расскажет о космической профессии и своей благотворительной деятельности в фонде UNITY», — сообщается в канале.

Горожане смогут задать космонавту свои вопросы. Встреча состоится в большом зале ДК «Сибирь». Начало в 17:30, вход свободный.

Кудь-Сверчков с командой благотворительного фонда также посетит Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. Космонавт встретится со школьниками, молодежью и пациентами онкоцентров.

Ранее сообщалось, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.

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Жители Когалыма (ХМАО) 21 ноября встретятся с Героем России, космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «Сергей Кудь-Сверчков ждет всех жителей Когалыма на встречу „Космос — дело семейное. Семья в космическом полете благотворительности“. Вместе со своей супругой он расскажет о космической профессии и своей благотворительной деятельности в фонде UNITY», — сообщается в канале. Горожане смогут задать космонавту свои вопросы. Встреча состоится в большом зале ДК «Сибирь». Начало в 17:30, вход свободный. Кудь-Сверчков с командой благотворительного фонда также посетит Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. Космонавт встретится со школьниками, молодежью и пациентами онкоцентров. Ранее сообщалось, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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