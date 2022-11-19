Жители города в ХМАО встретятся с космонавтом

20 ноября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Космонавт ответит на вопросы жителей Фото: Марина Молдавская © URA.RU Жители Когалыма (ХМАО) 21 ноября встретятся с Героем России, космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «Сергей Кудь-Сверчков ждет всех жителей Когалыма на встречу „Космос — дело семейное. Семья в космическом полете благотворительности“. Вместе со своей супругой он расскажет о космической профессии и своей благотворительной деятельности в фонде UNITY», — сообщается в канале. Горожане смогут задать космонавту свои вопросы. Встреча состоится в большом зале ДК «Сибирь». Начало в 17:30, вход свободный. Кудь-Сверчков с командой благотворительного фонда также посетит Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. Космонавт встретится со школьниками, молодежью и пациентами онкоцентров. Ранее сообщалось, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.

Жители Когалыма (ХМАО) 21 ноября встретятся с Героем России, космонавтом-испытателем «Роскосмоса» Сергеем Кудь-Сверчковым. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Югра Официально». «Сергей Кудь-Сверчков ждет всех жителей Когалыма на встречу „Космос — дело семейное. Семья в космическом полете благотворительности“. Вместе со своей супругой он расскажет о космической профессии и своей благотворительной деятельности в фонде UNITY», — сообщается в канале. Горожане смогут задать космонавту свои вопросы. Встреча состоится в большом зале ДК «Сибирь». Начало в 17:30, вход свободный. Кудь-Сверчков с командой благотворительного фонда также посетит Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. Космонавт встретится со школьниками, молодежью и пациентами онкоцентров. Ранее сообщалось, что восемь жителей ХМАО получили госнаграды и звания от президента России Владимира Путина. В их числе российский космонавт, уроженец Нижневартовска Сергей Рыжиков.