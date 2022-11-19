19 ноября 2022
18 ноября 2022

Под Челябинском продают популярную базу отдыха. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Озеро Сугояк популярно среди рыбаков Фото:

Собственник выставил на продажу популярную базу отдыха «Южный берег», которая находится в 22 километрах от Челябинска на озере Сугояк. За весь имущественный комплекс он прости 18 млн рублей.

«Из-за сложившейся ситуация в мире это предложение заинтересует вас как никогда! Отличное место для проведения банкетов, свадеб, мероприятий. Это место с советских времен очень популярно среди туристов и развивается как крупный туристический кластер с различными видами семейного отдыха», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В имущественный комплекс базы входят 24 номера эконом и люкс, девять летних домиков, коттедж, магазин, баня, банкетный зал, технические помещения. Все объекты находятся в собственности. На базе есть собственный песчаный пляж. Озеро Сугояк популярно среди рыбаков, а в лесах вокруг базы водятся грибы и ягоды, отмечает продавец. Причина продажи в объявлении не указана.

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Собственник выставил на продажу популярную базу отдыха «Южный берег», которая находится в 22 километрах от Челябинска на озере Сугояк. За весь имущественный комплекс он прости 18 млн рублей. «Из-за сложившейся ситуация в мире это предложение заинтересует вас как никогда! Отличное место для проведения банкетов, свадеб, мероприятий. Это место с советских времен очень популярно среди туристов и развивается как крупный туристический кластер с различными видами семейного отдыха», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В имущественный комплекс базы входят 24 номера эконом и люкс, девять летних домиков, коттедж, магазин, баня, банкетный зал, технические помещения. Все объекты находятся в собственности. На базе есть собственный песчаный пляж. Озеро Сугояк популярно среди рыбаков, а в лесах вокруг базы водятся грибы и ягоды, отмечает продавец. Причина продажи в объявлении не указана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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